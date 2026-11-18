Live Kupa e Shqipërisë/ Portierët pësojnë gola qesharakë, pesë ekipe në avantazh. Mësoni rezultatet (VIDEO)
Sot do të luhen gjashtë ndeshje teke në kuadër të Kupës së Shqipërisë. Kështu do të plotësohen të gjitha çiftet e raundit të tretë, pasi Skënderbeu dhe Laçi siguruan dje kualifikimin.
Kastrioti, Besa, Iliria, Flamurtari dhe Bylisi nuk do të luajnë në shtëpi. Për përballjet e tyre kanë zgjedhur stadiume të tjera.
Besa-Korabi, Pogradeci-Kukësi dhe Bylis-Besëlidhja janë sfida mjaft interesante. Kujtojmë se nëse ka barazim brenda 90 minutave, atëherë do të ketë shtesa dhe më pas penallti nëse është e nevojshme, për të përcaktuar ekipin që kalon më tej.
REZULTATET LIVE
Kastrioti 1–0 Eagle (Ahmetaq, Vorë)
16′ Sulaj
Goli i Sulajt: (VIDEO)
Besa 0–0 Korabi (Luzi i Vogël)
Iliria 1–0 Luftëtari (Kompleksi Internacional)
3′ Koshie
Pogradeci 1–0 Kukësi
1′ Çinuendu
Goli i Çinuendu: (VIDEO)
Flamurtari 1–0 Butrinti (Orikum)
9′ Gjata
Goli i Gjatës: (VIDEO)
Bylis 1-0 Besëlidhja (Gjirokastër)
4′ Ofori
Goli i Oforit: (VIDEO)
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