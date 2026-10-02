Ekuipazhi Crew-13 i SpaceX arrin në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor në kohë rekord
Katër astronautët e misionit Crew-13 mbërritën në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor më pak se tetë orë pas lëshimit, në udhëtimin më të shpejtë ndonjëherë të një anijeje kozmike amerikane drejt stacionit në gati 26 vjet histori të ISS-së, siç njofton USA Today bazuar në njoftimet zyrtare të NASA-s.
Misioni u lëshua të enjten, më 1 tetor, në orën 11:10 të mëngjesit me kohën lindore amerikane, nga Stacioni i Forcave Hapësinore në Cape Canaveral, Florida. Astronautët udhëtuan me kapsulën Dragon të SpaceX, të vendosur mbi raketën Falcon 9, dhe u dokuan në mënyrë autonome në portën e përparme të modulit Harmony të stacionit rreth orës 19:00 të mbrëmjes — më pak se tetë orë pas nisjes. Pas kontrolleve standarde të rrjedhjeve dhe presurizimit, kapakët lidhës u hapën në orën 21:19, duke i lejuar të sapoardhurit të hynin në ISS, njoftoi NASA në postimin e saj më të fundit.
Ekuipazhi përbëhet nga astronautët e NASA-s Jessica Watkins dhe Luke Delaney, nga Joshua Kutryk i Agjencisë Kanadeze të Hapësirës dhe nga kozmonauti rus Sergey Teteryatnikov. Nga të katërt, vetëm Watkins kishte qenë më parë në hapësirë, pasi kishte arritur ISS-në në vitin 2022 si pjesë e misionit Crew-4.
Lëshimi shënoi herën e parë që astronautët nisen në një fluturim hapësinor nga SHBA-ja që nga misioni historik Artemis II drejt Hënës në prill, si dhe herën e parë në tre muaj që amerikanët arrijnë hapësirën — pas një astronauti të NASA-s që u nis në korrik drejt ISS-së me dy rusë nga Kazakistani. Për disa muaj, ekuipazhi do të kryejë eksperimente shkencore të destinuara për mikrogravitetin dhe do të mirëmbajë operacionet e stacionit, ku nuk përjashtohen as ecjet hapësinore.
“Jessica, Luke, Joshua dhe Sergey do të çojnë përpara punën e rëndësishme në bordin e Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor, duke na ndihmuar të ndërtojmë përvojën dhe aftësitë e nevojshme për misionet ambicioze drejt Hënës dhe më tej”, deklaroi administratori i NASA-s, Jared Isaacman, duke i uruar ekuipazhin dhe ekipet e NASA-s dhe SpaceX që e bënë të mundur lëshimin. Misioni është pjesë e Programit Commercial Crew të NASA-s, që i ngarkon kompanisë së Elon Musk-ut, SpaceX, dërgimin e ekuipazheve në ISS.
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