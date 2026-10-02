Sulm kibernetik me agjentë AI godet bankat e Koresë së Jugut, rregullatori thërret mbledhje urgjente
Rregullatori financiar i Koresë së Jugut mbajti të premten një mbledhje urgjente me bankat dhe institucionet e tjera, pas një vale thyerjesh të të dhënave — dhe agjencia e lajmeve Yonhap raportoi se Hana Bank ishte banka e fundit e goditur nga hakerët, siç shkruan Reuters.
Sipas Yonhap, nga Hana Bank u rrjedhën emrat, numrat personalë të identifikimit dhe numrat e telefonit të 89 klientëve, por jo informacionet e tyre financiare. Zyrtarët e bankës nuk ishin menjëherë të arritshëm për koment, dhe agjencia nuk tha se kur kishte ndodhur thyerja.
Komisioni i Shërbimeve Financiare (FSC) njoftoi se u kishte folur bankave, kompanive të kreditit dhe rregullatorëve bankarë, duke i udhëzuar institucionet financiare të inspektonin mbrojtjen e sistemeve të tyre kundër aksesit të paautorizuar. Rregullatori konfirmoi gjithashtu se Shinhan dhe KB, mes bankave të tjera tregtare, kishin raportuar sulme kibernetike kundër sistemeve të tyre dhe se autoritetet po hetonin.
Rasti më i rëndë është ai i Shinhan Bank, e cila njoftoi të enjten se informacioni personal i rreth 25 mijë klientëve — përfshirë të dhëna për huamarrjen, të ardhurat vjetore, emrat dhe numrat e telefonit — ishte rrjedhur përmes një sulmi të ri që përdorte një agjent të inteligjencës artificiale. Sulmi u krye më 30 shtator përmes faqes mobile të dedikuar për agjentët e kredive, dhe mbikëqyrësi financiar nisi një inspektim në vend te huadhënësi.
Një ditë më pas, KB Kookmin Bank konfirmoi se rreth 119 klientë ishin prekur nga akses i paautorizuar i jashtëm, i detektuar më 30 shtator: të dhënat e rrjedhura përfshijnë emra, numra telefoni, adresa dhe numra të enkriptuar identifikimi. Banka sqaroi se sistemi i prekur ishte një platformë e brendshme mobile për punonjësit, e palidhur me transaksionet e klientëve si internet banking apo mobile banking, dhe u zotua të kompensojë plotësisht çdo dëm. Edhe Woori Bank raportoi se sistemet e saj ishin thyer nga agjentë që vodhën informacione personale, sipas Yonhap.
Burime të industrisë thonë se hakerët, të dyshuar aktualisht me bazë jashtë vendit, përdorën mjete të avancuara të inteligjencës artificiale për të shfrytëzuar platforma të cenueshme. Ekspertët vlerësojnë se Shinhan Bank nuk duket të ketë qenë objektiv i synuar, por ka rënë pre e sulmeve të rastësishme të automatizuara me AI ndaj platformave online të cenueshme — një sinjal alarmi se i gjithë sektori financiar mund të jetë i cenueshëm dhe se institucionet duhet të kryejnë menjëherë kontrolle të sigurisë.
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