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20 Tet 2026
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Kronika

Eliminohet 46-vjeçari në Tiranë, telefonata e fundit e viktimës ishte me bashkëshorten!

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Eliminohet 46-vjeçari në Tiranë, telefonata e

Detaje të reja kanë dalë nga vrasja e 46-vjeçarit Ismet Habili, i cili u gjet i pajetë në makinën e tij, në zonën pranë “Vasil Shantos” në Tiranë. Bëhet me dije se pak para atenatit, viktima kishte telefonuar bashkëshorten.

Në vëmendje janë edhe disa probleme familjare që dyshohet se kanë qenë të pranishme në jetën e të ndjerit. Grupi hetimor po punon për sigurimin dhe këqyrjen e pamjeve të kamerave të sigurisë në zonën ku ndodhi vrasja.

Dyshohet se atentati është kryer nga një automjet në lëvizje. Plumbi është gjendur në pjesën e gojës dhe prej andej ka dalë në kokë.

Raportohet se është dëgjuar vetëm një e shtënë. Banorët e zonës thonë se kanë dëgjuar vetëm përplasjen e makinës. Ka qenë një qytetar i cili ka njoftuar policinë pasi e ka gjetur automjetin të dëmtuar duke menduar se bëhej fjalë për një aksident.

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