Elon Musk rikthehet si këshilltar i Trump, merr rol drejtues në projektin e Pentagonit për të ardhmen e luftës
Miliarderi i teknologjisë Elon Musk do të rikthehet zyrtarisht si këshilltar i qeverisë së Presidentit amerikan Donald Trump, duke marrë një rol në një projekt të Pentagonit që synon të studiojë të ardhmen e luftës.
Shefi i Pentagonit, Pete Hegseth, njoftoi të mërkurën në bazën ushtarake Quantico nisjen e “Projektit Meridian”, një nismë që, sipas tij, do të fokusohet në përdorimin e teknologjisë dhe inovacionit për të analizuar zhvillimet e ardhshme në fushën ushtarake.
Musk do të bashkëdrejtojë projektin së bashku me Palmer Luckey, bashkëthemeluesin e kompanisë së teknologjisë së mbrojtjes Anduril Industries, dhe ish-kryetarin republikan të Dhomës së Përfaqësuesve, Newt Gingrich.
Musk kishte drejtuar më parë Departamentin e Efikasitetit të Qeverisë (DOGE), ku mbikëqyri shkurtimet e vendeve të punës në administratën federale, përpara se të largohej nga detyra në maj 2025.
Kompanitë e tij kanë aktualisht kontrata të rëndësishme me Pentagonin. SpaceX është e përfshirë në zhvillimin e rrjeteve satelitore për programin e mbrojtjes raketore “Golden Dome”, ndërsa kompania e inteligjencës artificiale xAI ka nënshkruar një marrëveshje që lejon ushtrinë amerikane të përdorë chatbot-in Grok në sisteme të klasifikuara.
Musk e mbështeti Trumpin gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024 dhe luajti një rol në fushatën e tij, por më pas të dy u përplasën publikisht për një projektligj të shpenzimeve të administratës.
Megjithatë, marrëdhëniet mes tyre janë përmirësuar dhe Musk është shfaqur sërish në Shtëpinë e Bardhë, megjithëse më rrallë krahasuar me periudhën kur shërbeu në administratën Trump.
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