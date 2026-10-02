Bessent: Irani nuk ngarkoi asnjë fuçi nafte në cisterna në shtator — administrata e Trump-it po i pret regjimit burimin kryesor të të ardhurave
Sekretari amerikan i Thesarit deklaroi se bllokada detare dhe sanksionet kanë shkëputur plotësisht Iranin nga tregu botëror i naftës gjatë shtatorit.
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, deklaroi se Irani nuk ka ngarkuar “asnjë fuçi nafte” në cisterna gjatë gjithë muajit shtator, duke e cilësuar këtë si rezultatin e drejtpërdrejtë të strategjisë së administratës Trump për t’i mbyllur Teheranit rubinetin financiar, siç njofton Al Jazeera.
Në një postim në rrjetin social X, Bessent tha: “Administrata e Trump-it po i pret regjimit iranian burimin më kritik të të ardhurave.” Deklarata vjen në një kohë kur Uashingtoni e ka shtuar presionin ekonomik ndaj Teheranit përmes bllokadës detare të porteve iraniane dhe një vale sanksionesh të reja.
Vetëm sot, Thesari amerikan goditi me sanksione konglomeratet hekurudhore dhe automobilistike të Iranit, si pjesë e operacionit “Economic Outcast” që synon të shkëputë financimin e luftës, ndërtimit të raketave dhe Korpusit të Gardës Revolucionare iraniane. Sipas të njëjtit raportim të Al Jazeera, Bessent tha se Thesari po çmonton infrastrukturën që i lejon Iranit t’i shmangë sanksionet dhe të lëvizë fonde të paligjshme.
Nëse pretendimi për “zero fuçi” konfirmohet, do të ishte goditja më e rëndë ekonomike ndaj Teheranit që nga fillimi i luftës shtatë muaj më parë — një vend, ekonomia e të cilit varet pothuajse plotësisht nga eksportet e naftës, tani praktikisht i izoluar nga tregu botëror.
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