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Teater

«1972»: opera rok e Chadwick Stokes të Dispatch dhe Jessie Nelson merr premierën botërore në American Repertory Theater

Muzikali i ri, i frymëzuar nga historitë e vërteta të rrjetit të fshehtë «The Janes», ngjitet në Farkas Hall të Harvardit nga 27 tetori; Gracie McGraw mes kastit

· 2 min lexim
Chadwick Stokes, muzikanti dhe krijuesi i operas rok «1972»

American Repertory Theater ka zbuluar kastin e plotë për premierën botërore të operas rok «1972», siç njofton BroadwayWorld. Vepra është shkruar nga muzikanti-aktivisti Chadwick Stokes, frontmeni i grupeve indie të Bostonit Dispatch dhe State Radio, së bashku me krijuesin e nominuar për çmimin Tony Jessie Nelson.

Shfaqja do të luhet si një «koncert i ngritur» në Farkas Hall të Harvardit, nga 27 tetori deri më 22 nëntor 2026, me hapjen zyrtare më 1 nëntor dhe premierën për shtyp më 4 nëntor, sipas BroadwayWorld. Në kast Stokes luan vetë rolin e Depot-it; mes interpretuesve janë Darren Buck, Jackera Davis, Hannah Foxman, Britney King, JR King, Gracie McGraw — vajza e Tim McGraw dhe Faith Hill — Darby Patterson, Will Urmston e të tjerë.

Historia: në vitin 1972, një Hannah shtatzënë arratiset nga një marrëdhënie abuzive dhe gjen shoqëri të papritur me tre të huaj që udhëtojnë me trenat e Amerikës, duke u larguar nga fantazmat e tyre. Pasi i shpëton për pak një abortimi ilegal, ajo takon «Janes»-et — rrjetin e fshehtë të grave që rrezikonin gjithçka për t’u ofruar zgjedhje grave pa rrugëdalje. Vepra është frymëzuar nga histori të vërteta të atyre heronjve të fshehur, shkruan BroadwayWorld, dhe «furnizon luftën e vazhdueshme për lirinë personale».

Kasti artistik: koreografia nga Jill Johnson, skenografia nga Amy Rubin e nominuar për Drama Desk, kostumet nga Nicole Jescinth Smith fituese e Drama Desk, ndriçimi nga Ben Stanton i nominuar për Tony, zëri nga Justin Stasiw i nominuar për Tony, sipas BroadwayWorld. Shfaqjet e zgjedhura do të ndiqen nga bisedat «Act II» me liderë civilë, studiues dhe aktivistë — përfshirë anëtare të kolektivit origjinal Jane — dhe Biblioteka Schlesinger e Harvardit do të kurorëjë ekspozita pop-up me materiale arkivore nga fillimi i viteve ’70.

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