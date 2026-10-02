Qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit mban mbledhjen e kabinetit për mobilizimin e përgjithshëm — thirrje kombëtare për armë kundër Huthi-t
Parlamenti miratoi deklaratën e mobilizimit të përgjithshëm të shpallur nga kreu i Këshillit Presidencial Rashad al-Alimi; kabineti miratoi masat ekzekutive për zbatimin e saj.
Qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit mbajti një mbledhje të kabinetit për të vënë në zbatim miratimin e deklaratës së mobilizimit të përgjithshëm, siç njofton Al Jazeera, duke cituar Ministrinë e Jashtme jemënase.
Parlamenti i Jemenit miratoi deklaratën e mobilizimit të përgjithshëm të shpallur në një fjalim nga Rashad al-Alimi, kreu i Këshillit Drejtues Presidencial. Sipas ministrisë, kabineti miratoi një sërë masash ekzekutive për forcimin e institucioneve shtetërore, me qëllim zbatimin e direktivave qeveritare që lidhen me mobilizimin e përgjithshëm.
Në fjalimin e tij, al-Alimi bëri një thirrje kombëtare për armë, duke u kërkuar qytetarëve të “kontribuojnë në çdo mënyrë të mundshme”, dhe ofroi amnisti për luftëtarët dezertues të Huthi-t — një përpjekje për të dobësuar radhët e grupit të mbështetur nga Irani.
Mobilizimi vjen mes përshkallëzimit të luftimeve në Jemenin perëndimor, ku Huthi-t kanë shënuar përparime dramatike përgjatë bregut të Detit të Kuq, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka intensifikuar sulmet ajrore.
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