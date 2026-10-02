Autoriteti i Ngushticës së Gjirit Persik: disa cisterna u sulmuan në Hormuz në ditët e fundit — tre anije të lidhura me Emiratet në listën e mospërputhjes
Sipas deklaratës së PGSA-së, cisternat Al Ruwaiz, Sinbad dhe Mersin Prosperity kishin tentuar disa herë të kalonin ngushticën në dy muajt e fundit.
Autoriteti i Ngushticës së Gjirit Persik (PGSA) deklaroi se disa cisterna u sulmuan në Ngushticën e Hormuzit në ditët e fundit, përfshirë tre që janë në pronësi ose me qira të Emirateve të Bashkuara Arabe, siç njofton Al Jazeera, duke cituar transmetuesin shtetëror iranian IRIB.
Sipas hetimeve të PGSA-së, cisternat Al Ruwaiz, Sinbad dhe Mersin Prosperity “kanë tentuar të kalojnë Ngushticën e Hormuzit disa herë në dy muajt e fundit”. Deklarata shton se të treja anijet janë gjithashtu në listën e mospërputhjes së autoritetit — një listë e anijeve që nuk respektojnë rregullat e lundrimit të vendosura nga Teherani për ngushticën.
Deklarata vjen pas një serie incidentesh të reja në ngushticë: Operacionet Detare Tregtare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) njoftuan se një cisternë u godit nga një projektil i panjohur teksa kalonte Hormuzin, duke shkaktuar zjarr — ekuipazhi u raportua i sigurt, por dëmet dhe ndikimi mjedisor mbeten të panjohura.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës dikur kalonte rreth një e pesta e naftës së papërpunuar të botës, mbetet praktikisht e paralizuar nga lufta shtatë-mujore mes SHBA-së dhe Iranit, me trafikun detar në nivelet më të ulëta të regjistruara ndonjëherë.
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