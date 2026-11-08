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MLB

Eric Wagaman zgjedh tregun e lirë pas heqjes nga lista e 40 lojtarëve të Mets

· 2 min lexim

Infilderi Eric Wagaman ka zgjedhur tregun e lirë, sipas regjistrit të tij të transaksioneve në MLB.com, raporton MLB Trade Rumors. Ishte përfundimi i pritur pasi New York Mets e hoqën atë nga lista e 40 lojtarëve një javë më parë, përpara afatit të 2 nëntorit. Tani ai është në treg si një opsion i lirë për thellësi në ligat e vogla.

Wagaman debutoi me Los Angeles Angels më 2024 dhe në fund të atij viti zgjodhi tregun e lirë pas një caktimi për largim (DFA). Më 2025 firmosi me Miami Marlins dhe regjistroi 514 paraqitje në plate, kampioni i tij më i madh në ligën e madhe, por numrat mbetën në nivel zëvendësuesi: mesatare .250/.296/.378 me 85 wRC+, pavarësisht një shkalle të mirë goditjesh të forta prej 46.5 për qind. FanGraphs e vlerësoi kontributin e tij në -0.4 fitore mbi zëvendësuesin (fWAR) për atë sezon.

Edhe ky vit ishte i ngjashëm, vëren MLB Trade Rumors. Me Mets ai shënoi vetëm 67 wRC+ në 52 paraqitje në plate, duke luajtur disa ininge në qoshet e fushës së brendshme dhe të jashtme. Në Triple-A Syracuse arriti 108 wRC+ në 148 paraqitje, por më parë kishte vuajtur keq me ekipin kryesor filial të Twins, përpara se Mets ta merrnin nga waivers në fund të prillit.

Wagaman, 29 vjeç, godet nga ana e djathtë dhe sezonin e kaluar u paraqit shumë më mirë kundër hedhësve të majtë (115 wRC+) sesa kundër të djathtëve (69 wRC+), ndaj rruga e tij më e mundshme është ajo e një goditësi platoon në anën e shkurtër. MLB Trade Rumors nënvizon se tregu i bazës së parë është i lehtë: Jake Bauers dhe Ty France janë dy opsionet e vetme të përditshme — France projektohet për një kontratë dyvjeçare prej 32 milionë dollarësh pas shpërthimit me Padres, ndërsa Bauers ka marrë ofertën kualifikuese prej 23.15 milionë dollarësh nga Brewers dhe 75 për qind e lexuesve të MLBTR besojnë se do ta pranojë.

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