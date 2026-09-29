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Bota

Emiratet e Bashkuara Arabe konfirmojnë vizitën sekrete të kryeministrit izraelit në Abu Dhabi

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Emiratet e Bashkuara Arabe kanë konfirmuar se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u takua me presidentin Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan gjatë një vizite në vend gjatë fundjavës.

Konfirmimi vonë të hënën erdhi një ditë pasi udhëheqësi izraelit bëri udhëtimin sekret në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi. Vizita erdhi një muaj para zgjedhjeve izraelite dhe mes polemikave mbi raportet që pretendonin se Bin Zayed, i njohur si MBZ, e kishte paralajmëruar Netanyahun se një operacion i madh i Hamasit ishte i mundshëm pak përpara sulmit në Izraelin jugor më 7 tetor 2023.

“Gjatë takimit, të dyja palët diskutuan marrëdhëniet dypalëshe midis Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Izraelit dhe mënyrat për t’i forcuar dhe zhvilluar ato”, raportoi të hënën Agjencia Zyrtare e Lajmeve të Emirateve, WAM.

Luftëtarët palestinezë vranë të paktën 1,195 persona në Izraelin jugor gjatë sulmit dhe morën rreth 250 të tjerë robër. Përgjigja e Izraelit u zhvillua në një luftë gjenocidale në Gaza, në të cilën janë vrarë të paktën 73,669 palestinezë.

Mediat vendase raportuan më 9 shtator se presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe foli në telefon me Netanyahun rreth 10 ditë para sulmit, duke e paralajmëruar atë për një kërcënim të bërë nga udhëheqësi i atëhershëm i Hamasit, Yahya Sinwar, se ai po përgatiste një “surprizë të madhe”.

Bin Zayed kishte njoftuar më parë agjencinë e inteligjencës Shin Bet të Izraelit, thuhet në raportin e Haaretz.

Zyra e Netanyahut ka mohuar se kryeministri ka marrë informacion përpara sulmeve.

Netanyahu tha të nesërmen se do të padiste Haaretz, duke e quajtur raportin e saj “të fabrikuar” dhe “të motivuar politikisht”.

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