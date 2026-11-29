Era e fortë rrëzoi pemë në Podgoricë: në Masline u dëmtuan katër automjete dhe u rrëzua rrethoja e shkollës
Një pemë e madhe e rrëzuar nga era në lagjen Masline të Podgoricës dëmtoi katër automjete, në dy prej tyre me dëm total, dhe rrëzoi rrethojën e shkollës; ekipet e shpëtimit ndërhynë në disa lokacione të kryeqytetit.
Era e fortë rrëzoi pemë dhe konstrukte llamarine në disa lokacione në Podgoricë, për çka Shërbimi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit i Kryeqytetit kreu ndërhyrje të shumta. Siç njofton RTCG, në lagjen Masline një pemë e madhe ra pranë shkollës, rrëzoi rrethojën dhe dëmtoi katër automjete, në dy prej të cilave dëmi është total, tha për Portalin e RTCG-së komandanti i Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit, Marko Radulloviq.
Radulloviq bëri të ditur se ekipet ndërhynë për shkak të rënies së pemëve nga era e fortë, si dhe të sipërfaqeve e objekteve prej llamarine që era i hodhi në rrugë ose në trotuare. Përveç në Masline, pemë ranë edhe pranë stadiumit në qendër të qytetit, në unazë dhe në disa lokacione të tjera.
Sipas raportimit të RTCG-së, konstruksionet prej llamarine që era e fortë ngriti dhe hodhi në rrugë u hoqën gjithashtu, ndërsa në mënyrë parandaluese u hoqën të gjitha objektet që përbënin kërcënim të mundshëm për qytetarët dhe sigurinë e tyre.
Radulloviq theksoi se pjesëtarët e Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit hoqën të gjitha pengesat, në mënyrë që qarkullimi të zhvillohej pa probleme dhe qytetarët të lëviznin të sigurt.
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