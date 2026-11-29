Ngrica të forta në Poloni, paralajmërime për temperatura deri në minus 17 gradë
Instituti polak i Meteorologjisë IMGW ka lëshuar paralajmërime të shkallës së parë për ngricë të fortë në jug të vendit, ku temperaturat e natës pritet të zbresin deri në minus 17 gradë, me rrezik për të moshuarit, fëmijët dhe udhëtarët.
Polonia ndodhet nën ndikimin e një mase ajri arktik dhe Instituti i Meteorologjisë dhe Menaxhimit të Ujërave (IMGW) ka lëshuar paralajmërime të shkallës së parë për ngricë të fortë, siç njofton Fakt. Sipas parashikimeve, në disa pjesë të vendit temperatura mund të zbresë deri në minus 17 gradë Celsius.
Paralajmërimet prekin sidomos rajonet jugore të vendit, përfshirë zonat e Małopolskie-s dhe Podkarpackie-s pranë Karpateve, ku natën temperaturat minimale pritet të lëvizin nga minus 17 deri në minus 15 gradë, ndërsa gjatë ditës maksimumet do të jenë vetëm nga minus 6 deri në minus 2 gradë. Paralajmërimet mbeten në fuqi deri të martën në mëngjes. Në Zakopane, natën mes së shtunës dhe së dielës, termometri zbriti tashmë në minus 15.7 gradë.
Edhe pse paralajmërimet e shkallës së parë janë më të lehtat në shkallën e IMGW-së, ato nënkuptojnë kushte të vështira moti. Rekomandohet veshja me disa shtresa rrobash për mbrojtje më të mirë nga i ftohti, ndërsa të moshuarit, fëmijët dhe të sëmurët duhet të kufizojnë kohën e qëndrimit jashtë. Vëmendje e veçantë kërkohet edhe për njerëzit e pastrehë dhe për kafshët, që kanë nevojë për mbrojtje nga ngrica.
Ngrica e fortë mund të ndikojë edhe në jetën e përditshme, veçanërisht në trafikun rrugor: rrugët mund të jenë të ngrira, ndaj shoferët këshillohen të lëvizin me kujdes, të mbajnë distancë më të madhe dhe të kontrollojnë gjendjen e automjeteve para udhëtimeve të gjata. IMGW përditëson rregullisht parashikimet, ndaj banorët këshillohen të ndjekin njoftimet e institutit për rajonin e tyre.
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