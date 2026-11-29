Deri sa të vritet dikush?
Kjo historia e “pezullimit” të policëve që thyejnë eshtra, nxjerrin sy dhe tashmë qëllojnë me armë sikur të ishin në gjueti, për t’u kthyer më pas në detyrë, po shndërrohet në një tallje të madhe me të gjithë e mbi të gjitha me drejtësinë.
Duket se prokurorët janë aq të zënë me pushimet, sa nuk po kuptojnë se armët në duart e policëve të pandëshkuar rrezikojnë të marrin jetë.
Inspektori që qëlloi me armë duhej të ishte në pranga që në momentin që qelloi, shefi i tij duhej të ishte nën hetim dhe shefi i shefit të përgjigjej para drejtësisë për përgjegjësinë komanduese.
Plagosja me armë nuk është çështje administrative, por çështje penale.
A i ka parë prokuroria plagët e shkaktuara me armë? A mendojnë në polici se një ditë nuk do të përballen me ligjin?
Çfarë po pret prokuroria? Pret që plagosjet të pasohen nga vrasje? Pret që nesër të mos hetohen vetëm ata që qëlluan dhe urdhëruan por edhe ata prokurorë që nuk bëjnë detyrën?
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