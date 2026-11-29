GJERMANI – Policia u ndalon dy të dyshuarve si islamikë hyrjen në tregjet e Krishtlindjeve
DYSELDORF, 29 nëntor /ATSH-DPA/ – Një zëdhënës i policisë deklaroi sot se dy vëllezërve sirianë u është vendosur një ndalesë, e cila i urdhëron ata të qëndrojnë larg tregjeve të Krishtlindjeve në landin e Nordrhein-Westfalen-it, në Gjermaninë perëndimore.
”Të dyshuarve si islamikë u ndalohet të vizitojnë gjithsej 12 tregje të Krishtlindjeve”, bëri të ditur zëdhënësi në Hagen.
Nëse burrat, të moshës 20 dhe 24 vjeç, e shkelin këtë ndalesë, ata përballen me një gjobë prej 500 eurosh (550 dollarë).
Shkeljet e përsëritura mund të çojnë në gjoba më të larta dhe në ndalim.
Gazeta gjermane “Bild” citoi një avokat që përfaqëson vëllezërit të ketë thënë se “autoritetet hetimore nuk mund të vërtetojnë se klientët e mi kanë kryer ndonjë vepër penale. Në çdo rast, ata nuk kanë pasur kurrë për qëllim të rrezikojnë sigurinë publike”.
Sipas “Bild”, thuhet se një agjenci e shërbimeve sekrete i ka njoftuar autoritetet në lidhje me dy vëllezërit.
Vitet e fundit, në Gjermani kanë ndodhur disa sulme nga islamikë në tregjet e Krishtlindjeve.
Në vitin 2024, në Magdeburg, pesë persona humbën jetën dhe 200 të tjerë u plagosën; ndërsa në vitin 2016, 12 persona humbën jetën kur një kamion hyri me shpejtësi në një treg në qendër të Berlinit./ a.jor.
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