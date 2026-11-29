30 ditë paraburgim për 52-vjeçarin nga Toplica që dyshohet se tentoi të vriste bashkëshorten
Gjykata i ka caktuar 30 ditë paraburgim 52-vjeçarit nga fshati Toplicë, i cili dyshohet se për dy ditë me radhë dhunoi brutalisht bashkëshorten e tij 42-vjeçare; Prokuroria e Gostivarit ka hapur hetim për tentativë vrasjeje, ndërsa gruaja vazhdon trajtimin në Qendrën Klinike në Shkup.
52-vjeçarit nga fshati Toplicë, i cili dhunoi brutalisht bashkëshorten e tij 42-vjeçare, i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh në burgun e Shutkës. Siç njofton Alsat, Prokuroria e Gostivarit ka hapur hetim për tentativë vrasjeje ndaj të dyshuarit M.M., 52 vjeç.
Pas kryerjes së veprës penale, i dyshuari fillimisht ishte vendosur në spitalin psikiatrik në Shkup, pasi sipas policisë ai vuante nga probleme të shëndetit mendor.
Gruaja 42-vjeçare, pas lëndimeve të rënda trupore, ende vazhdon të trajtohet në Qendrën Klinike në Shkup. Pas ndërhyrjeve të shumta në kujdesin intensiv, gjendja e saj momentale është e qëndrueshme: ajo është në vetëdije dhe është transferuar në repart pas qëndrimit në kujdes intensiv.
Sipas Alsat, 42-vjeçarja është dhunuar për dy ditë me radhë nga bashkëshorti i saj, i cili e kishte dhunuar edhe me një mjet të mprehtë. Rastin në polici e ka raportuar babai i dhunuesit. Gruaja ishte transferuar me ndihmën e shpejtë në Qendrën Urgjente pasi kishte humbur ndjenjat.
Sipas mjekëve, lëndimet e saj trupore ishin tepër të rënda: ajo kishte pësuar gjakderdhje në kokë, lëndime në kraharor dhe mushkëri, katër brinjë të thyera dhe dëmtime në fytyrë dhe sy, raporton Alsat.
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