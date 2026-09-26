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Eurodeputeti austriak Andreas Schider mbështet listën “Evropska Srbija” për zgjedhjet e 25 tetorit

"Ky është momenti më i mirë për të mbështetur Serbinë proevropiane" — Schider priti në Vjenë Đilasin dhe Samofalovin, ndërsa tregoi një "pasaportë evropiane" për qytetarët e Serbisë

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Eurodeputeti austriak Andreas Schider ka shprehur mbështetjen e tij për listën zgjedhore “Evropska Srbija”, gjatë një vizite në Vjenë ku priti presidentin e Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë (SSP), Dragan Đilasin, dhe kandidatin e listës Konstantin Samofalovin.

“Mislim da je ovo najbolji trenutak da podržimo proevropsku Srbiju, jer Srbija je deo Evrope i mora postati deo Evropske unije” — citohet të ketë thënë Schider, duke theksuar nevojën për të luftuar për “shpirtin proevropian dhe politikanët që e mbështesin atë”. Gjatë takimit, ai tregoi një “pasaportë evropiane”, duke thënë se një ditë dëshiron ta shohë atë pasaportë në duart e të gjithë qytetarëve të Serbisë.

Ky është mesazhi i dytë i mbështetjes që lista “Evropska Srbija” merr nga Austria. I pari erdhi nga Petra Beyer, zëdhënësja e politikës së jashtme e socialdemokratëve austriakë dhe presidentja e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.

Lista “Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš”, koalicion i SSP-së, SRCE-së dhe lëvizjes Solidarnost, është shpallur nga Komisioni Zgjedhor i Republikës (RIK). Ajo mban numrin 10 në fletën e votimit, numëron 246 kandidatë dhe dorëzoi 10.020 firma të vlefshme mbështetjeje. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi mbahen më 25 tetor.

Burimi: Nova.rs

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