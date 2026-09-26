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Konflikti SHBA - Iran

Iraku kërkon nga SHBA përjashtim nga sanksionet për fluturimet drejt Iranit

Zyra e kryeministrit Ali al-Zaidi thotë se Bagdadi po bisedon "drejtpërdrejt me palën amerikane" për të përjashtuar disa aeroporte irakiane nga politika e re e Thesarit, në mënyrë që të rifillojnë fluturimet për arsye humanitare.

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An Iraqi airlines jet taxis in front of the control tower at the Baghdad International Airport Jan. 29, 2008 in Baghdad, Iraq. (U.S. Army photo by Sgt. Jerry Saslav) (Released)

Qeveria irakiane po zhvillon “dialog të drejtpërdrejtë me palën amerikane” për të përjashtuar disa aeroporte të vendit nga politika e re e Departamentit amerikan të Thesarit, që kërcënon me sanksione aeroportet që presin ose ndihmojnë fluturimet iraniane — njoftoi sot zyra e kryeministrit Ali al-Zaidi.

Sipas deklaratës, bisedimet synojnë të sigurojnë një përjashtim “në mënyrë që të lejohet rifillimi i udhëtimeve ajrore, për arsye humanitare që lidhen me mjekimin, studimet, vizitat fetare dhe interesat civile”.

Lëvizja vjen pasi aeroportet irakiane pezulluan fluturimet drejt Iranit këtë javë, në vijim të sanksioneve të reja amerikane të aviacionit — një zhvillim që preku mijëra pasagjerë dhe nxiti paralajmërime nga Teherani.

“Ndërsa qeveria irakiane po punon për uljen e tensioneve në rajon, ajo thekson se vazhdimi i krizave e ndërlikon më tej situatën dhe u bën thirrje të gjitha palëve të angazhohen në dialog dhe negociata”, thuhet në deklaratë.

Iraku ndodhet në një pozitë të vështirë: është aleat i ngushtë si i Uashingtonit ashtu edhe i Teheranit, ndërsa territori i tij është bërë shpesh arenë e përplasjeve mes dy palëve — nga sulmet ndaj bazave amerikane te goditjet iraniane ndaj bazave të opozitës kurde në Irak.

Burimi: Al Jazeera

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