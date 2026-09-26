☁️
Tiranë 18°C · Vranët 26 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
₿ CRYPTO
BTC $84,078 ▲ +0.06% ETH $2,690 ▲ +0.68% XRP $1.5534 ▲ +1.58% SOL $120.7000 ▲ +3.9%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
26 Sht 2026
Breaking
Kumpir turk — patatja e pjekur e mbushur e Stambollit EMS: Rrjeti i transmetimit të Serbisë gati për dimrin, konsumi i rrymës ulet me 17% Shtabi i Përgjithshëm: Rusia ka humbur 1,527,280 ushtarë në Ukrainë që nga 24 shkurti 2022 Volejboll meshkuj/ Francë- Poloni, finalja e madhe e Kampionatit Europian Katër të arrestuar për narkotikë në Ferizaj dhe në Vermicë, sekuestrohen kokainë dhe pistoletë
Menu
Kosova

Azemi: Nga janari do të kërkojmë pagë minimale 600 euro

Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës: institucionet duhet të jenë të vetëdijshme për greva

· 2 min lexim

Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës, Jusuf Azemi, ka thënë se punëtorët po kërkojnë që nga 1 janari i vitit të ardhshëm paga minimale të jetë 600 euro. Ai ka paralajmëruar se institucionet duhet të jenë të vetëdijshme për greva, nëse kërkesat e punëtorëve nuk plotësohen.

“Në njërën anë po duhet të luftojmë që të rritet kjo pagë… në anën tjetër po duhet me luftuar çka nuk është normal të luftojmë — që të zbatohet paga minimale kur është vendim i Qeverisë së Kosovës”, tha Azemi për EkonomiaOnline, sipas Klan Kosova.

Ai shtoi se punëtorët nga 1 janari do të kërkojnë kushte e paga më të mira dhe nuk do të qëndrojnë me pagat prej 500 eurosh të rritjes së vitit 2024.

Azemi foli edhe për zbatimin e vendimit për pagën minimale, duke thënë se vendimet e Qeverisë duhet të respektohen dhe zbatohen: “Paramendojeni ju, në vetë Ministrinë e Punës deri në muajin e fundit… Qeveria e Kosovës ka paguar punëtorët jashtë ligjit, jashtë pagës minimale.”

Ai paralajmëroi se ose do të ketë greva, ose punëtorët do të ndërrojnë vendlokacionin ku punojnë, sepse fuqia e punëtorëve është më e kërkuar se asnjëherë më parë.

Burimi: Klan Kosova

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu