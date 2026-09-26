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Politika

Pas tre vitesh Shqipëria zyrtarisht me Ambasador të SHBA në Tiranë, Eric Wendt dorëzon sot kredencialet te Begaj

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Këtë të shtunë, Wendt do të dorëzojë letrat kredenciale Presidentit Bajram Begaj në një ceremoni të planifikuar në orën 11:00. Pas ceremonisë, presidenti dhe ambasadori i ri amerikan do të zhvillojnë edhe një takim kokë më kokë.

Pas një periudhe gati trevjeçare pa ambasador të emëruar, Shtetet e Bashkuara rikthejnë përfaqësimin e plotë diplomatik në Shqipëri me nisjen e mandatit të Eric Wendt në Tiranë.

Ai pason Yuri Kim, e cila përfundoi misionin e saj në qershor të vitit 2023. Gjatë kësaj periudhe, drejtimin e Ambasadës së SHBA-së në Tiranë e ka mbajtur Nancy VanHorn në cilësinë e të ngarkuarës me punë.

Emërimi i Eric Wendt u propozua nga Presidenti Donald Trump, ndërsa më 6 gusht mori miratimin e Senatit amerikan. Ai mbërrin në Shqipëri me një karrierë të ndërtuar kryesisht në fushën ushtarake dhe të sigurisë, pas më shumë se 34 vitesh shërbim në ushtrinë amerikane. Pjesën më të madhe të karrierës e ka kaluar në Forcat Speciale “Green Berets”, ndërsa ka drejtuar edhe Komandën e Operacioneve Speciale të NATO-s.

Gjatë dëgjesës së tij në Senat më 20 maj, Wendt prezantoi prioritetet që do të udhëheqin mandatin në Shqipëri. Ai veçoi luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës, si edhe forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje dhe sigurinë kibernetike.

Në të njëjtën dëgjesë, ambasadori i ri shprehu mbështetjen për SPAK-un, duke vlerësuar bashkëpunimin e Strukturës së Posaçme me agjencitë amerikane të zbatimit të ligjit. Sipas tij, roli i SPAK mbetet thelbësor për aq kohë sa institucioni ruan pavarësinë dhe mbetet i paprekur nga ndikimet politike.

Kalendari i angazhimeve të tij në Tiranë përfshin edhe pritjen zyrtare të 2 tetorit, ku pritet të marrin pjesë përfaqësues të politikës shqiptare nga të gjitha krahët.

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