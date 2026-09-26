NJU JORK – Pezeshkian: Irani do të lejojë rikthimin e inspektorëve bërthamorë të OKB-së
NJU JORK, 26 shtator /ATSH – ANSA/ – Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, ka deklaruar se Irani mund të lejojë rikthimin e inspektorëve bërthamorë të Kombeve të Bashkuara në vend.
Në një intervistë për CBS News, Pezeshkian u pyet nëse, pas kufizimeve të mëparshme ndaj inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (AIEA), atyre do t’u lejohej tashmë hyrja në Iran.
Presidenti iranian e cilësoi këtë mundësi si të saktë, duke theksuar se nëse inspektorët dëshirojnë të hyjnë në vend dhe të kryejnë inspektime, “mund të arrijmë marrëveshje dhe mirëkuptime” për këtë çështje në kuadër të negociatave.
Deklarata vjen në një periudhë kur çështja e programit bërthamor të Iranit mbetet një nga temat kryesore në marrëdhëniet e Teheranit me komunitetin ndërkombëtar.
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