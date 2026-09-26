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Konflikti SHBA - Iran

Komandanti i IRGC-së: Irani është në “luftë shumëdimensionale të shkallës së plotë” me SHBA-të

Gjeneral brigade Mohammad Karami deklaron se konflikti me Uashingtonin shtrihet përtej frontit ushtarak — nga ekonomia dhe politika te mediat dhe hapësira kibernetike — dhe premton vazhdimin e "rezistencës" së Teheranit.

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Komandanti i Forcave Tokësore të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), gjeneral brigade Mohammad Karami, deklaroi sot se Irani është “i angazhuar në një luftë të kombinuar me shkallë të plotë” me Shtetet e Bashkuara — një konflikt që, sipas tij, ka dimensione ekonomike, sociale, kulturore, politike, sigurie, mbrojtjeje dhe kognitive.

“Në luftën kognitive, armiku përdor edhe mediat dhe hapësirën kibernetike për të ndikuar opinionin publik dhe për të krijuar luftë psikologjike”, tha Karami, i cituar nga agjencia gjysmë-zyrtare iraniane Tasnim.

Komandanti iranian iu referua edhe sulmeve izraelite në territoret palestineze të pushtuara, duke thënë se Teherani “po qëndron kundër shtypjes dhe padrejtësisë” dhe se “kjo rezistencë do të vazhdojë”.

Deklarata vjen në një moment kur lufta mes SHBA-së dhe Iranit ka hyrë në një fazë të re diplomatike: Irani ka dorëzuar përmes Katarit një plan 7-ditor për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, ndërsa presidenti Trump e ka hedhur poshtë propozimin dhe pret rifillimin e bombardimeve pas zgjedhjeve afatmesme.

Karami drejton Forcat Tokësore të IRGC-së — trupat që kanë pësuar goditjet më të rënda në sulmet e fundit amerikane ndaj objektivave iraniane — dhe deklarata e tij shënon tonin më luftarak nga Teherani në ditët e fundit.

Burimi: Al Jazeera

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