Euroliga: Olympiacos shkatërron Hapoelin
Olympiacos, pavarësisht mungesave në prapavijë, rrëmbeu fitoren e gjashtë në shtatë ndeshje duke shkatërruar Hapoelin 104-79. Me Codi Miller-McIntyre, Jean Montero dhe Tyler Dorsey që munguan, Cory Joseph bëri një paraqitje të shkëlqyer, duke shënuar 27 pikë, një rekord karriere, ndërsa ‘Reds’ kaluan ekipin izraelit me shpejtësi. Olympiacos udhëhoqi për pjesën më të madhe të ndeshjes përpara se të dilte në çerekun e katërt duke i lënë mysafirët me rezultatin 32-13.
Evan Fournier shoqëroi 23 pikët e tij me 11 asistime, një rekord karriere, ndërsa Sasha Vezenkov shënoi 21 pikë, kjo është hera e pestë në gjashtë ndeshje që ai shënoi 20+ pikë. Wainright regjistroi rekord karriere në pikë (17) dhe treshe të shënuara (5), me Vasilije Micic që shënoi 16 pikë. Olympiacos mbetet në krye të renditjes me një rekord prej 11-3, ndërsa Hapoel ra në 7-7 pasi pësoi humbjen e pestë në gjashtë ndeshje.
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