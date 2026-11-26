Përfundon beteja ligjore mes Brad Pitt dhe Angelina Jolie
Pas vitesh konfliktesh dhe përballjesh në gjykatë, Brad Pitt dhe Angelina Jolie kanë vendosur t’i japin fund një prej mosmarrëveshjeve të tyre më të gjata ligjore.
Ish-çifti ka arritur një marrëveshje për konfliktin që lidhej me kantinën e verës Château Miraval në Francë, pronë që e kishin blerë së bashku gjatë martesës.
Lajmi u konfirmua më 25 nëntor, kur përfaqësuesit e tyre bënë të ditur se palët kishin zgjidhur çështjen jashtë gjykatës. Në një deklaratë të përbashkët, Pitt dhe Jolie thanë se marrëveshja ishte arritur në interesin më të mirë të familjes së tyre, duke shtuar se nuk do të komentonin më tej mbi këtë çështje.
Detajet financiare të marrëveshjes nuk janë bërë publike, ndërsa mbetet e paqartë se cilat janë kushtet konkrete të zgjidhjes.
Mosmarrëveshja mes dy aktorëve nisi pasi Angelina Jolie shiti pjesën e saj në Château Miraval në vitin 2021 te kompania Tenute del Mondo, pjesë e grupit Stoli.
Brad Pitt e paditi ish-bashkëshorten në vitin 2022, duke pretenduar se ajo kishte shkelur një marrëveshje mes tyre, sipas së cilës asnjëri nuk mund ta shiste pjesën e tij në pronë pa miratimin e tjetrit.
Nga ana tjetër, Jolie mohoi ekzistencën e një marrëveshjeje të tillë dhe ngriti një kundërpadi prej 250 milionë dollarësh. Aktorja pretendoi se ish-bashkëshorti po zhvillonte një betejë hakmarrëse ndaj saj dhe po përpiqej të merrte kontrollin e biznesit.
Konflikti u bë edhe më i ndërlikuar gjatë viteve, me të dyja palët që kërkuan dokumente dhe dëshmi të ndryshme në kuadër të procesit gjyqësor. Në muajt e fundit, përballja ishte përqendruar edhe te dëshmitë e personave të lidhur me kompaninë që bleu pjesën e Jolie në kantinën e verës.
Marrëveshja e fundit vjen gati një dekadë pas ndarjes së tyre në vitin 2016 dhe gati dy vite pas përfundimit zyrtar të divorcit në dhjetor 2024.
Brad Pitt dhe Angelina Jolie u njohën gjatë xhirimeve të filmit “Mr. & Mrs. Smith” në vitin 2005. Ata kanë gjashtë fëmijë së bashku dhe u martuan në vitin 2014, në pronën e tyre Château Miraval në Francë.
Ndonëse marrëdhënia e tyre përfundoi prej kohësh, mosmarrëveshjet ligjore vijuan të shoqëronin ish-çiftin, duke e mbajtur historinë e tyre në qendër të vëmendjes mediatike.
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