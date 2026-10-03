«Hirushja» e New Wolsey Theatre shpall kastin: Eloise Richardson në rolin kryesor, pantomima rock’n’roll feston 25-vjetorin
New Wolsey Theatre në Ipswich ka shpallur kastin dhe ekipin krijues të pantomimës së këtij viti «Cinderella», prodhimit të tij të famshëm rock’n’roll, siç njofton BroadwayWorld. Festimi këtë vit ka një arsye shtesë: plot 25 vjet pas titullit që e nisi traditën vjetore të teatrit në 2001-shin.
Në rolin kryesor të Hirushes do të interpretojë Eloise Richardson (Pigeon në «Beauty and the Beast», Mary në «Caroline: A New Musical»). Përkrah saj, Max Gallagher (Mrs Ringer në «Beauty and the Beast», Thornica në «Sleeping Beauty», «War Horse») do të jetë Dame Lady Garden, ndërsa Signe Larsson (Footloose, Snarlina në «Beauty and the Beast») interpreton motrën e keqe Mould. Kastin e plotësojnë Alexander Jude si Princi Henry, Ethan Pascal Peters si Buttons, Ava Duncan si Fairy Dogmother, Emily A. Windham si motra Mildew dhe Peter Shipway si Bibbity Bob.
Ekipi krijues udhëhiqet nga drejtori ekzekutiv dhe artistik Douglas Rintoul dhe autorja e nominuar për çmimin Olivier, Vikki Stone, fituese e çmimit Pantomime. «Është një privilegj i vërtetë të udhëheq pantomimën rock’n’roll të New Wolsey-t — nuk ka asgjë si ajo: gjysmë koncert, gjysmë pantomime, krejtësisht live dhe madhështore anarkike», u shpreh Rintoul, i cili mezi pret ta ndajë produksionin me publikun besnik dhe me një brez të ri spektatorësh.
Si çdo vit, aktorët nuk janë vetëm interpretues të tregimit — ata janë vetë banda, që sjellin skenën «poshtë» me muzikë live dhe hitet energjike që e kanë bërë këtë pantomime një traditë të Ipswich-it. Për publikun që nuk arrin në sallë, teatri sjell sërish versionin livestream: një pagesë prej 30 paundësh mbulon festën e shikimit për gjithë familjen, me data të shumëfishta. Produksioni do të ketë edhe shfaqje të aksesueshme gjatë sezonit — me përshkrim audio, titra, interpretim në gjuhën e shenjave britanike dhe shfaqje të qeta — si dhe «Late Night Specials» më të zhurmshme për 18+ në mbrëmjet e zgjedhura të së premtes, njëra prej të cilave do të transmetohet live për herë të parë.
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