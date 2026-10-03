Lisa Rinna dhe Harry Hamlin rikthehen së bashku në Broadway pas gati 20 vjetësh: çifti i bashkohet «It’s a Wonderful Life: A Live Radio Play»
Lisa Rinna dhe Harry Hamlin do të rikthehen në skenën e Broadway-t së bashku për herë të parë pas gati dy dekadash: çifti i famshëm televiziv i është bashkuar kastit yjor të It’s a Wonderful Life: A Live Radio Play, produksionit festiv të Krishtlindjeve që hap perden në nëntor në Broadhurst Theatre, siç njofton People.
Sipas njoftimit të producentëve, Rinna do të interpretojë Violet-in dhe disa personazhe të tjera, ndërsa Hamlin merr rolin e zotit Potter, armiqit të George Bailey-t, bashkë me disa personazhe dytësorë. Ata i bashkohen tre yjeve të njoftuar më parë: Andrew Rannells-it në rolin e George Bailey-t, Megan Hilty-t si Mary Bailey dhe Tituss Burgess-it si engjëlli mbrojtës Clarence. Lajmin për angazhimin e çiftit e zbuloi fillimisht Vulture, e përcjellë më pas nga People dhe mediat e tjera amerikane.
Angazhimi i kufizuar në kohë do të nisë parapremierat më 4 nëntor, me hapjen zyrtare më 18 nëntor, dhe do të zgjasë vetëm nëntë javë, deri më 3 janar 2027. Regjia mban firmën e fituesit të katër çmimeve Tony, Jerry Zaks, dhe shënon premierën në Broadway të adaptimit të Joe Landry-t — një vënie në skenë në stilin e transmetimeve radiofonike të viteve ’40, ku një trupë aktorësh e luan historinë live në ajër, me efekte zanore foley të krijuara në skenë dhe këngë festive të Krishtlindjeve.
Për Rinna-n dhe Hamlin-in, të martuar që nga viti 1997, rikthimi është personal: në vitin 2007 Rinna debutoi në Broadway si Roxie Hart në muzikalin Chicago, ku Hamlin luante Billy Flynn-in përkrah saj. Rinna njihet edhe nga tetë sezonet e saj në The Real Housewives of Beverly Hills, ndërsa Hamlin ka pasaportën e tij të Broadway-t edhe nga Summer and Smoke dhe Awake and Sing!
Premiera në Broadway vjen në një vit jubilar: filmi klasik i Frank Capra-s, me James Stewart-in dhe Donna Reed-in, u publikua në vitin 1946 — pra mbush 80 vjet këtë vit. Bazuar në tregimin e shkurtër të Philip Van Doren Stern-it «The Greatest Gift», filmi mori pesë nominime për Oscar, përfshirë atë për filmin më të mirë, dhe u shndërrua në një traditë të përhershme festive. Adaptimi radiofonik i Landry-t, i shkruar fillimisht për një lice të Connecticut-it në 1996, është kthyer ndërkohë në një nga veprat më të luajtura të teatrit amerikan.
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