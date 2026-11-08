☁️
Tiranë 13°C · Vranët 08 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
₿ CRYPTO
BTC $76,073 ▲ +0.44% ETH $2,241 ▲ +0.19% XRP $1.1559 ▼ -0.1% SOL $89.7000 ▲ +0.25%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
08 Nën 2026
Breaking
Marta Kos: Optimiste se Mali i Zi dhe Kroacia do t’i zgjidhin çështjet e hapura deri në fund të vitit Sherri në Ujin e Ftohtë në Vlorë, 34-vjeçari nxori pistoletën për të qëlluar gjatë sherrit, ja si u parandalua ngjarja Nxirret nga liqeni i Ujmanit vetura e fundosur në vitin 2025 Berisha u del në krah studentëve, qytetarët e “masakrojnë” me komente: Nuk mbledh dot më shumë se 500 vetë, do të sh FOKUS – Përshkallëzohen tensionet SHBA-Iran, goditet një anije tregtare në Gjirin e Omanit
Menu
Greqia

Fermerët e Lesvos protestojnë kundër mbylljes së thertoreve dhe kërkojnë dëmshpërblim për humbjet nga sëmundjet e bagëtive

Blegtorët nga Plomari, Molivosi dhe zona të tjera të ishullit u mblodhën të dielën para selisë së Rajonit të Egjeut Verior, duke kërkuar rihapjen e thertoreve dhe kompensim për dëmet nga sëmundjet e kafshëve.

· 1 min lexim
Fermerët e Lesvos gjatë protestës para selisë së Rajonit të Egjeut Verior
Fermerët e Lesvos gjatë protestës para selisë së Rajonit të Egjeut Verior

Blegtorët e ishullit të Lesvos, në Egjeun lindor, protestuan të dielën para selisë së qeverisjes rajonale të Egjeut Verior kundër mbylljes së thertoreve dhe mungesës së dëmshpërblimit për humbjet e bagëtive nga sëmundjet e kafshëve, siç njofton ERT në raportimin e transmetuar nga Ekathimerini. Në protestë morën pjesë fermerë nga Plomari, Molivosi dhe zona të tjera të ishullit.

Thertorja e Plomarit, në jug të ishullit, u mbyll pasi aty u zbulua një rast i lisë së deleve. Fermerët thonë se mbyllja u bë pa një plan të qartë për transportin e kafshëve drejt thertoreve të tjera.

Kërkesat e protestuesve janë rihapja e thertoreve dhe dëmshpërblimi për humbjet që kanë pësuar nga sëmundjet e bagëtive, të cilat kanë goditur rëndë blegtorinë e ishullit.

Protesta e së dielës pasoi një protestë të mëparshme para zyrës së departamentit veterinar në Mitilinë. Deri tani nuk ka një reagim zyrtar, por fermerët thonë se u është premtuar se do të zhvillohet një takim për kërkesat e tyre.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu