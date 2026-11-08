Fermerët e Lesvos protestojnë kundër mbylljes së thertoreve dhe kërkojnë dëmshpërblim për humbjet nga sëmundjet e bagëtive
Blegtorët nga Plomari, Molivosi dhe zona të tjera të ishullit u mblodhën të dielën para selisë së Rajonit të Egjeut Verior, duke kërkuar rihapjen e thertoreve dhe kompensim për dëmet nga sëmundjet e kafshëve.
Blegtorët e ishullit të Lesvos, në Egjeun lindor, protestuan të dielën para selisë së qeverisjes rajonale të Egjeut Verior kundër mbylljes së thertoreve dhe mungesës së dëmshpërblimit për humbjet e bagëtive nga sëmundjet e kafshëve, siç njofton ERT në raportimin e transmetuar nga Ekathimerini. Në protestë morën pjesë fermerë nga Plomari, Molivosi dhe zona të tjera të ishullit.
Thertorja e Plomarit, në jug të ishullit, u mbyll pasi aty u zbulua një rast i lisë së deleve. Fermerët thonë se mbyllja u bë pa një plan të qartë për transportin e kafshëve drejt thertoreve të tjera.
Kërkesat e protestuesve janë rihapja e thertoreve dhe dëmshpërblimi për humbjet që kanë pësuar nga sëmundjet e bagëtive, të cilat kanë goditur rëndë blegtorinë e ishullit.
Protesta e së dielës pasoi një protestë të mëparshme para zyrës së departamentit veterinar në Mitilinë. Deri tani nuk ka një reagim zyrtar, por fermerët thonë se u është premtuar se do të zhvillohet një takim për kërkesat e tyre.
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