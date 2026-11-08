Taferi thyen rekordin e Maratonës së Athinës: etiopiani fiton me 2:10:03, Dusha triumfon te femrat me 2:30:04
Edicioni i 43-të i Maratonës Autentike u mbyll me dy rekorde të reja të garës: Manazot Siyum Taferi fitoi te meshkujt me 2:10:03, 31 sekonda më shpejt se rekordi i 2023-it, ndërsa Yatane Kormoshe Dusha fitoi te femrat me 2:30:04; Kostas Stamoulis ishte greku i parë me 2:17:37.
Maratona Autentike e Athinës u mbyll të dielën me një rekord të ri te meshkujt: etiopiani Manazot Siyum Taferi fitoi edicionin e 43-të duke përshkuar itinerarin klasik prej 42,195 kilometrash nga Maratona në Stadiumin Panathenaik për 2 orë, 10 minuta e 3 sekonda, siç njofton Fosonline. Koha e Taferit është 31 sekonda më e shpejtë se rekordi i mëparshëm i garës, 2:10:34, që keniani Edwin Kiptoo e kishte vendosur në vitin 2023.
Etiopia zuri edhe vendin e dytë: Asefa Tefera Mengisa mbërriti në finish vetëm 15 sekonda pas fituesit, me 2:10:18 — kohë gjithashtu nën rekordin e vjetër — ndërsa i treti u rendit keniani Patrick Ketter Kiplagat me 2:11:22, raporton Fosonline. Në vendin e katërt përfundoi keniani Vincent Kipsang Rono me 2:12:06.
Te femrat triumfoi gjithashtu një etiopiane: Yatane Kormoshe Dusha preu e para shiritin e finishit në Panathenaik me 2:30:04, kohë që përbën rekord të ri të garës te femrat, siç njoftojnë raportimet e SEGAS-it të përmbledhura nga shtypi grek. Pas saj u renditën bashkatdhetarja e saj Tsiyon Abebe Temesgen me 2:30:29 dhe amerikanja Jane Jepkemboi Bareikis me 2:32:59, sipas Runner Magazine, që publikon rezultatet zyrtare të garës.
Përfaqësimi grek pati ditën e tij: Kostas Stamoulis ishte greku i parë që hyri në Panathenaik, me 2:17:37, duke fituar edhe kampionatin panhelenik të maratonës, ndërsa Matina Noula ishte përsëri — për të dytin vit radhazi — grekja më e shpejtë dhe kampione panhelenike te femrat, siç njofton Fortune Greece. Në garën 10 kilometra fituan Panagiotis Petroulakis me 29:40 dhe Anastasia Marinakou, raporton Runner Magazine.
Rezultatet e së dielës mbyllin edicionin me pjesëmarrjen më të madhe në histori — mbi 85 mijë vrapues nga 124 vende në të gjitha garat e fundjavës dhe rreth 25 mijë vetëm në maratonën kryesore — ndërsa bllokimet e rrugëve rreth Kalimmarmaros dhe në akset kryesore të Atikës pritet të zgjasin deri në orën 19:30, sipas Fortune Greece.
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