☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $85,235 ▲ +0.53% ETH $2,698 ▲ +0.71% XRP $1.5021 ▲ +0.97% SOL $121.5400 ▲ +1.63%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
04 Tet 2026
Breaking
Zgjedhjet e përgjithshme në Bosnjë dhe Hercegovinë: dalje e ulët deri në orën 15:00, opozita denoncon presione Araghchi: Konflikti SHBA–Iran nuk zgjidhet me veprime ushtarake — vetëm bisedimet e drejta sjellin paqe Lista Studentore bllokon bulevardet kryesore të Beogradit në mitingun “Rojtarët e atdheut” 74-vjeçari nga Fieri, i dashuruar me detin e Vlorës: Vij të harroj gjithçka Studimi: Mënyra si flasim mund të tregojë sa shpejt po plaket truri
Menu
Arte

Festivalit të Verës në Berat, bashkim i traditës dhe miqve nga Kosova e komuniteti arbëresh

· 1 min lexim
nga Kosova e komuniteti arbëresh

Berati është kthyer në një pikë takimi për verën, traditën dhe kulturën shqiptare, përmes edicionit të pestë të Festivalit të Verës, “Wine and Stories”, që ka mbledhur qindra qytetarë e turistë vendas dhe të huaj.

Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama ndau pamje nga aktiviteti, ku marrin pjesë kantina shqiptare, së bashku me kantina nga Kosova dhe përfaqësues të komunitetit arbëresh të Italisë.

“Festivali i Verës në Berat është një shembull i bukur: verërat shqiptare, tradita dhe miqtë nga Kosova e komuniteti arbëresh, të gjithë bashkë rreth një identiteti që krijon vlerë. Më shumë identitet lokal. Më shumë ekonomi lokale. Më shumë Shqipëri për t’u zbuluar”, shkruan Rama.

“Wine & Stories”, mblodhi qindra vizitorë, të cilët shijuan verëra cilësore shqiptare, muzikë, performanca artistike dhe tregime që sjellin historinë e qytetit muze.

Festivali synon të promovojë verën shqiptare krahas traditës dhe trashëgimisë kulturore të Beratit, duke kontribuar në zhvillimin e turizmit të eksperiencës dhe agroturizmit në zonë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu