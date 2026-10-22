Fintech Athens 5.0 më 29–30 tetor: inteligjenca artificiale dhe e ardhmja e bankave në qendër të samitit në Athinë
Bankat, kompanitë teknologjike dhe startup-et mblidhen javën e ardhshme në Athinë, teksa inteligjenca artificiale, pagesat digjitale dhe kriptovalutat po e ndryshojnë balancën e fuqisë në financë.
Bankat, kompanitë teknologjike dhe startup-et do të mblidhen javën e ardhshme në Athinë për samitin Fintech Athens 5.0, i cili, siç njofton New Greek TV, do të mbahet më 29 dhe 30 tetor në Universitetin e Athinës dhe në ndërtesën historike të Bursës së vjetër të Athinës, selia e Bankës Kombëtare të Greqisë.
Në qendër të agjendës, sipas raportimit të New Greek TV, është zhvendosja e balancës së fuqisë në financë: bankat tashmë konkurrojnë me kompanitë e pagesave dhe platformat teknologjike për shërbime që dikur i kontrollonin vetëm ato. Inteligjenca artificiale po hyn në shërbimin ndaj klientit, në vlerësimin e riskut dhe në zbulimin e mashtrimeve, ndërsa pagesat e menjëhershme, kriptoasetet dhe tregjet e parashikimeve po tërheqin gjithnjë e më shumë përdorues dhe rregullatorët po përpiqen të mbajnë ritmin.
Një pjesë e veçantë e samitit u kushtohet financimit të startup-eve dhe talenteve: sesionet do t’i lidhin firmat greke të teknologjisë financiare me investitorë nga Franca dhe Gjermania, ndërsa kërkesa për aftësi në të dhëna, inteligjencë artificiale dhe siguri kibernetike mbetet në rritje.
Mes folësve, siç njofton New Greek TV, janë ministrja e Arsimit Sofia Zacharaki dhe kryetari i Bankës Kombëtare të Greqisë Gikas Hardouvelis, ish-ministër i Financave. Samiti organizohet nga Greek Fintech Hub, anëtarë të të cilit janë Banka Kombëtare e Greqisë, Endeavor Greece, Fondacioni Onassis dhe dy universitete të Athinës, me mbështetjen e Amazon Web Services dhe Mastercard.
Sektori fintech është kthyer në një nga segmentet me rritjen më të shpejtë të skenës greke të startup-eve qëkur vendi doli nga kriza dhjetëvjeçare e borxhit, dhe samiti i Athinës synon ta vendosë kryeqytetin grek në hartën evropiane të inovacionit financiar.
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