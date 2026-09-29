Firenca hap shtëpinë e re të Collezione Casamonti: 250 vepra nga Picasso te Basquiat në Palazzo San Giorgio
Koleksioni privat i Roberto Casamonti-t u zhvendos nga Palazzo Bartolini Salimbeni në Palazzo San Giorgio në Lungarno Serristori: rreth 250 vepra në 28 salla në dy kate, nga fundi i shekullit XIX deri në artin bashkëkohor.
Firenca fitoi një shtëpi të re për artin modern dhe bashkëkohor: siç njofton gazeta Florence Daily News, Collezione Casamonti hapi të hënën, më 28 shtator, selinë e saj të re të përhershme në Palazzo San Giorgio, në Lungarno Serristori 17, në bregun jugor të Arnos, pak hapa larg Ponte Vecchio-s.
Rreth 250 vepra të artistëve të mëdhenj italianë dhe ndërkombëtarë mblidhen për herë të parë në një ekspozitë të vetme, në 28 salla të shtrira në dy kate: nga Giovanni Boldini, Giacomo Balla, Giorgio de Chirico, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Salvador Dalí, Max Ernst dhe René Magritte, te Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Bill Viola, Marina Abramović, Anselm Kiefer, Anish Kapoor dhe Maurizio Cattelan. Ekspozita ndjek zhvillimet e artit italian dhe ndërkombëtar të shekullit XX e deri në ditët tona — nga futurizmi, piktura metafizike, kubizmi dhe abstraksioni, te arti informal, specializmi, arte povera, pop-arti, video-arti dhe performanca.
Zhvendosja është një zgjerim thelbësor për koleksionin privat të themeluar nga galeristi fiorentin Roberto Casamonti. Që nga viti 2018, koleksioni qëndronte në Palazzo Bartolini Salimbeni në Piazza Santa Trinita, ku kufizimet e hapësirës e detyronin që veprat të ndaheshin në dy grupe dhe të ekspozoheshin me rotacion; në Palazzo San Giorgio ato mund të paraqiten më në fund si një itinerar i vetëm i vazhdueshëm. Ndërtesa e shekullit XIX është restauruar dhe përshtatur për përdorimin e ri në një projekt të studios fiorentine të arkitekturës Archea Associati; programin ekspozues e drejton Jonathan Paonetti.
Koleksioni është zhvilluar për më shumë se 50 vjet, paralelisht me punën e Roberto Casamonti-t me galeritë Tornabuoni Arte dhe marrëdhëniet e tij me artistë, kritikë e institucione kulturore. Data e hapjes dhe informacioni për vizitorët janë konfirmuar edhe nga faqja zyrtare e koleksionit dhe portali turistik i Qytetit të Firences. Selia e re do të jetë e hapur nga e marta në të shtunë, nga ora 10:00 në 13:00 dhe nga 14:00 në 19:00; mbyllet të dielat, të hënat dhe festat. Çmimi i biletës: 15 euro për të rriturit, 12 euro me ulje dhe 40 euro bileta familjare (dy të rritur dhe dy fëmijë 6–18 vjeç).
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