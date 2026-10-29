Flavio Bolsonaro falenderon Trumpin dhe premton të drejtojë opozitën braziliane nga SHBA
Nga Shtetet e Bashkuara, ku u largua, Flavio Bolsonaro falenderoi Donald Trump për mikpritjen, por premtoi gjithashtu se do ta përdorte qëndrimin e tij atje si bazë për të kundërshtuar presidentin e zgjedhur të Brazilit, Lula da Silva.
Në një letër të hapur, të shpërndarë për gazetarët nga aleatët e tij pasi mbërriti në Miami me familjen, Bolsonaro pretendoi se ishte “presidenti i vërtetë i zgjedhur i Brazilit”, pavarësisht humbjes në raundin e dytë të zgjedhjeve të së dielës.
Ai falënderoi Donald Trump dhe “popullin e mrekullueshëm amerikan që më priti”, si dhe presidentin e Argjentinës, Javier Milei, i cili, sipas artikullit, e ndihmoi të largohej nga Brazili drejt Shteteve të Bashkuara.
Bolsonaro tha gjithashtu se në Brazil kishte nisur një “fushatë persekutimi të motivuar politikisht, me qëllim mbajtjen time peng”.
“Dua t’u them jo vetëm 60 milionë votuesve të mi, por edhe popullit brazilian, se unë jam presidenti i zgjedhur dhe se kriminelët që vodhën zgjedhjet braziliane janë pjesë e një organizate kriminale që ka vendosur një tirani”, deklaroi ai, pa paraqitur prova për pretendimet për manipulim të zgjedhjeve.
“I përballur me politizimin e sistemit gjyqësor në Brazil, e solla familjen time në Shtetet e Bashkuara”, tha senatori i krahut të djathtë. Ai këmbënguli se nuk ishte larguar nga vendi, por se kishte shkuar në SHBA “në mënyrë që të bëhesha udhëheqësi që meriton populli im”.
Për këtë arsye, shtoi ai, do të drejtonte opozitën nga Shtetet e Bashkuara.
Bolsonaro refuzoi të pranonte humbjen ndaj kundërshtarit të tij, të njohur gjerësisht si Lula, në balotazhin e së dielës dhe kërcënoi se do të përpiqej të anulonte rezultatin e zgjedhjeve.
Gjykata Supreme e Brazilit urdhëroi që ai t’ia dorëzonte pasaportat Policisë Federale, në kuadër të një hetimi për pastrim të dyshuar parash, akuzë të cilën ai e mohon.
Në vend të kësaj, ai ndoqi gjurmët e babait të tij, ish-presidentit të burgosur Jair Bolsonaro, i cili gjithashtu u largua drejt Floridës pasi humbi zgjedhjet presidenciale të vitit 2022 ndaj Lulës.
Pasi pothuajse u zhduk për një ditë, Flavio Bolsonaro u shfaq sërish të martën vonë në Argjentinë. Prej andej, ai fluturoi përmes Ekuadorit drejt Miamit, ku mbërriti të mërkurën në mëngjes me avionin privat të një biznesmeni argjentinas.
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