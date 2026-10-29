Trump mohon raportin për letrën e Vance-it: nuk e udhëzova të nisë bisedime paqeje me Iranin, çështja ishte për furnizime mjekësore
Presidenti amerikan tha në Joint Base Andrews se kontakti me Teheranin kishte të bënte me dërgimin e furnizimeve mjekësore për njerëzit e sëmurë, duke kundërshtuar raportimin se letra e zëvendëspresidentit JD Vance për Mohsen Rezaei-n synonte rinisjen e negociatave të paqes.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, mohoi të mërkurën se e kishte udhëzuar zëvendëspresidentin JD Vance të fliste me Iranin për të nisur negociata paqeje, duke thënë se çështja kishte të bënte me furnizime mjekësore, siç njofton Al Jazeera në raportimin e saj të drejtpërdrejtë.
“Jo. Irani ka nevojë për ndihmë me furnizime mjekësore. Në thelb, bëhet fjalë për dërgimin e furnizimeve për të ndihmuar njerëzit që nuk janë mirë”, u tha Trump gazetarëve në bazën Joint Base Andrews, kur u pyet nëse e kishte udhëzuar Vance-in të niste bisedime paqeje me Teheranin.
Mohimi vjen pasi Wall Street Journal raportoi më herët se Vance i kishte dërguar një letër sekretarit të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, me udhëzim të Trump-it, në përpjekje për të rinisur negociatat e paqes — raportim që gazeta 24 Ore e publikoi më herët gjatë ditës.
Deklarata e presidentit e lë të paqartë natyrën e saktë të kontaktit mes Uashingtonit dhe Teheranit: ndërsa raportimi i Wall Street Journal e paraqiste letrën si hapje diplomatike për kornizën e bisedimeve, Trump e përshkroi atë si çështje humanitare të furnizimeve mjekësore.
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