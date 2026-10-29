Microsoft regjistroi 10 miliardë dollarë të ardhura nga OpenAI në një tremujor të vetëm
Shifra e zbuluar në raportin rregullator të kompanisë përbën gati 11% të të ardhurave totale tremujore prej 92,3 miliardë dollarësh dhe tregon sa të thella mbeten lidhjet financiare mes dy kompanive, edhe pse ato po konkurrojnë gjithnjë e më shumë për të njëjtët klientë.
Siç njofton TechCrunch, Microsoft gjeneroi 10 miliardë dollarë të ardhura nga marrëveshjet tregtare me OpenAI, përfshirë pagesat e ndarjes së të ardhurave, në tremujorin që përfundoi më 30 shtator. Shifra doli nga raporti rregullator i kompanisë, i paraqitur të mërkurën, dhe tregon peshën që marrëdhënia me OpenAI ka marrë brenda rezultateve të gjigantit të teknologjisë.
Pesha e kësaj shume bëhet më e qartë po ta krahasosh me totalin e tremujorit: 10 miliardë dollarët përbëjnë gati 11% të të ardhurave totale tremujore të Microsoft prej 92,3 miliardë dollarësh. Tremujori i mbyllur më 30 shtator 2026 është tremujori i parë i vitit fiskal 2027 të Microsoft, pasi viti fiskal i kompanisë nis në korrik. Për të gjithë vitin fiskal 2026, të ardhurat nga OpenAI kishin arritur në 24,1 miliardë dollarë, ndaj, me ritmin e tremujorit të fundit, Microsoft do të arrinte rreth 40 miliardë dollarë në vit nga marrëveshjet me OpenAI.
Raporti zbulon edhe një tjetër tregues të marrëdhënies financiare mes dy kompanive. Microsoft raportoi 7,2 miliardë dollarë llogari të arkëtueshme nga OpenAI në fund të shtatorit, nga 6 miliardë dollarë në fund të qershorit. Këto janë para që OpenAI i detyrohet kompanisë për transaksione të mëparshme dhe nuk duhen lexuar si të ardhura shtesë përtej shifrave të raportuara.
Mbetet, megjithatë, e paqartë se si ndahet brenda shumës prej 10 miliardë dollarësh pjesa që vjen nga ndarja e të ardhurave dhe pjesa që lidhet me shërbimet cloud Azure, ndërsa TechCrunch ka kërkuar sqarime për këtë ndarje. Sipas raportimeve, OpenAI ndan 20% të të ardhurave të saj me Microsoft, një përqindje që nuk është konfirmuar publikisht nga asnjëra prej dy kompanive. Sipas marrëveshjes së prillit 2026, ndarja vazhdon deri në vitin 2030, me një kufi maksimal, ndërsa OpenAI mund të punojë edhe me ofrues rivalë cloud.
Lidhjet mes dy kompanive u liruan në tetor 2025, kur OpenAI u angazhua të blejë edhe 250 miliardë dollarë shërbime Azure. Në të njëjtën periudhë, pjesa e pronësisë së Microsoft në OpenAI ra nga rreth 25% në qershor në 24% në shtator, pasi kishte qenë rreth 27% pas rikapitalizimit të tetorit 2025.
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