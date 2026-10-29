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Serbia

Partizani shpërdoron epërsinë në Vilerban dhe humbet nga Asveli 82:75 në Euroligë

Basketbollistët e Partizanit pësuan humbjen e katërt në Euroligë, pasi Asveli përmbysi rezultatin në çerekun e fundit të ndeshjes së xhiros së tetë në LDLC Arena.

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Basketbollistët e Partizanit në ndeshjen ndaj Asvelit në Vilerban (Foto: Starsport)

Asveli e mposhti Partizan Mozzart Bet me rezultat 82:75 në LDLC Arena në Vilerban, në ndeshjen e xhiros së tetë të Euroligës, siç raporton Mozzart Sport nga Lioni, ndërsa rezultati u konfirmua edhe nga Arena Sport. Për bardhezinjtë kjo ishte humbja e katërt në këtë edicion të garës.

Ndeshja shkoi me luhatje nga njëri çerek në tjetrin (22:19, 14:13, 20:27, 26:16). Partizani shkoi në pushim me disavantazh 36:32, por reagoi në çerekun e tretë, të cilin e fitoi 27:20, dhe hyri në çerekun e fundit me epërsi 59:56.

Në çerekun e fundit, ekipi i trajnerit Đoan Penjaroja arriti edhe epërsinë më të madhe prej tetë pikësh, pas aksionit dy-plus-një të Nikola Tanaskoviçit, por pastaj u ndal plotësisht. Peti Mils dhe Xhej Krauder sollën përmbysjen e plotë për Asvelin dhe në minutën e fundit e gjysmë nuk pati më rezistencë nga bardhezinjtë.

Shënuesit më të mirë te Asveli ishin Peti Mils me 14 pikë dhe Tremont Voters me 14, ndërsa Xhej Krauder shtoi 13 dhe Zhoel Bolomboj 12 pikë. Te Partizani u dallua Kevarius Hejs me 15 pikë dhe 8 kërcime, ndërsa Lamar Stivens shënoi 13 pikë.

Ndeshjen e gjykuan Huan Karlos Garsia, Marçin Kovalski dhe Rain Perandi. Pas kësaj humbjeje, Partizani ka bilanc prej katër fitoresh dhe katër humbjesh në Euroligë, ndërsa ndeshjen e radhës e luan të premten në Kaunas kundër Zhalgirisit, ku do të kërkojë fitoren si mysafir në këtë javë të dyfishtë.

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