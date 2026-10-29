Dejan Jovanoviç zgjidhet drejtor në detyrë i RTS-së pas dorëheqjes së Manja Grçiqit, Uskokoviçi kryeredaktor i programit informativ
Bordi Drejtues i Radio-Televizionit të Serbisë zgjodhi në seancë elektronike drejtorin në detyrë dhe kryeredaktorin e ri të programit informativ, pas dorëheqjes së drejtoreshës së përgjithshme Manja Grçiq.
Bordi Drejtues i Radio-Televizionit të Serbisë (RTS), në një seancë elektronike, zgjodhi zëvendësdrejtorin e deritanishëm Dejan Jovanoviç për drejtor në detyrë të shërbimit publik, siç njofton agjencia FoNet. Në të njëjtën seancë, Borivoje Uskokoviç u zgjodh kryeredaktor, përkatësisht redaktor kryesor dhe përgjegjës, i Programit Informativ të RTS-së.
Vendimet erdhën pas dorëheqjes së drejtoreshës së përgjithshme Manja Grçiq, e cila ishte emëruar në shkurt të këtij viti për një mandat pesëvjeçar. Në arsyetimin e dorëheqjes së datës së sotme, Grçiq tha se e paraqiti atë “pas shqyrtimit të kujdesshëm të rrethanave në të cilat shërbimi publik funksionon aktualisht”, duke vlerësuar se është në interes të institucionit të mundësohet vazhdimi i papenguar i punës së tij.
“Pres që Bordi Drejtues, brenda kompetencave të tij ligjore, pa vonesë të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për sigurimin e vazhdimësisë së drejtimit dhe dorëzimit të ligjshëm të detyrës”, tha Grçiq.
Para se të jepte dorëheqjen, Grçiq e kishte shkarkuar Bojana Mlladenoviçin nga funksioni i kryeredaktores së programit informativ të shërbimit publik, gjë që u lexua në Dnevnik 2 të RTS-së.
Dorëheqja shënon një kthesë, sepse vetëm një ditë më parë Grçiq e kishte refuzuar atë në një takim me sindikatat, duke thënë se nuk mund ta linte shtëpinë pa drejtor.
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