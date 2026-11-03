FOKUS – BH i bashkohet sanksioneve të BE-së kundër industrisë ushtarake
– Bosnja dhe Hercegovina i është bashkuar vendimit të Këshillit të Bashkimit Evropian, me të cilin janë vendosur masa kufizuese ndaj 826 kompanive dhe 743 individëve të lidhur me kompleksin ushtarako-industrial rus, njoftoi më 3 nëntor Këshilli i bllokut evropian, sipas REL.
Krahas Bosnjës e Hercegovinës, vendimit i janë bashkuar edhe Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Islanda, Lihtenshtejni, Norvegjia dhe Ukraina.
Këto shtete janë zotuar se do t’i përshtatin politikat e tyre kombëtare me vendimin e Këshillit të BE-së, ndërsa BE-ja e ka mirëpritur angazhimin e tyre.
Bëhet fjalë për vendimin që Këshilli i BE-së e miratoi më 12 tetor 2026, kur në listën e sanksioneve u përfshinë gjithsej 1 569 persona dhe subjekte juridike.
Sipas Këshillit, ky është zgjerimi më i madh i vetëm i listës së personave dhe kompanive të sanksionuara që lidhen me industrinë ushtarake ruse, që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës.
Paketa e tetorit përfshin 826 kompani ruse dhe 743 persona që drejtojnë këto kompani.
Sipas arsyetimit të Këshillit të BE-së, kompanitë janë pjesë e kompleksit ushtarako-industrial rus, ndërsa personat janë përfshirë në listën e sanksioneve për shkak të mbështetjes që i japin këtij sektori./ /Ad.Ab./ a.jor.
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