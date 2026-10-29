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FOKUS – Pheniani lëshon rreth 12 raketa balistike, rriten tensionet me Seulin

· 2 min lexim
rreth 12 raketa

SEUL, 29 tetor /ATSH-AFP/ – Pheniani ka lëshuar sot rreth 12 raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi nga brigjet e tij lindore, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Koresë së Jugut, në një kohë kur tensionet mes dy vendeve po përshkallëzohen.

Lëshimi i raketave vjen pa më pak se një javë pasi Seuli propozoi zhvillimin e bisedimeve ushtarake për shkak të mosmarrëveshjeve në rritje përgjatë kufirit mes dy Koreve.

Ndërkohë, Pheniani ka shtuar provat e armëve javët e fundit, pavarësisht ofertës së Koresë së Jugut për dialog.

Raketat u lëshuan nga zona e qytetit bregdetar Wonsan, në lindje të Koresë së Veriut, drejt Detit Lindor, i njohur edhe si Deti i Japonisë.

Sipas Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë së Koresë së Jugut, ato përshkuan rreth 250 kilometra. Autoritetet ushtarake të Seulit deklaruan se kanë shtuar mbikëqyrjen dhe po analizojnë karakteristikat e raketave, në koordinim me Shtetet e Bashkuara.

Zyra e Sigurisë Kombëtare e Koresë së Jugut i cilësoi lëshimet si shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke i konsideruar veprime që vështirësojnë përpjekjet për të menaxhuar situatën. Edhe roja bregdetare japoneze u bëri thirrje anijeve në zonë të tregoheshin të kujdesshme.

Përshkallëzimi i tensioneve lidhet edhe me shpërthimin e një mine tokësore më 21 shtator në kufirin e fortifikuar mes dy Koreve, ku u plagosën tre ushtarë koreanojugorë. Një hetim i përbashkët i Seulit dhe Komandës së OKB-së arriti në përfundimin se minat ishin vendosur nga Koreja e Veriut, por Pheniani mohoi përgjegjësinë.

Dy Koretë mbeten teknikisht në gjendje lufte, pasi konflikti përfundoi në vitin 1953 me një armëpushim dhe jo me një traktat paqeje. Tensionet e fundit zhvillohen gjithashtu në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur interes për kontakte të reja me udhëheqësin koreano-verior Kim Jong Un, duke ngritur pikëpyetje mbi rolin e Seulit në negociatat e mundshme bërthamore./ /Ad.Ab./ a.jor.

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