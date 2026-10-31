FOKUS – Rritja e çmimit të naftës dhe pasiguria për inteligjencën artificiale tronditin bursat evropiane
FRANKFURT, 31 tetor /ATSH-DPA/- Bursat kryesore evropiane e mbyllën dje tregtimin me rezultate të ndryshme.
Disa shënuan rënie, ndërsa të tjera patën rritje të lehta, në një ditë kur investitorët po vlerësonin fitimet e kompanive dhe të dhënat më të fundit për ekonominë.
Rritja e çmimit të naftës dhe pasiguria për fitimet nga investimet në inteligjencën artificiale (IA) ndikuan negativisht në tregje.
Gjithashtu, rezultatet më të dobëta se pritshmëritë nga kompanitë “Amazon” dhe “Intel” shtuan shqetësimet e investitorëve.
Çmimi i naftës “Brent” u rrit me rreth 3%, duke kaluar 114 dollarë për fuçi. Kjo rritje ka shtuar shqetësimet për shtrenjtimin e produkteve dhe ngadalësimin e ekonomisë.
Në mbyllje të tregtimit, indeksi kryesor evropian “Stoxx 600” ra me 0,36%.
Në Gjermani, DAX humbi 0,85%, ndërsa në Francë “CAC 40” mbeti pothuajse i pandryshuar.
Në Britaninë e Madhe, “FTSE 100” u rrit me 0,07%, ndërsa në Zvicër SMI shënoi rritje prej 0,36%.
Në Gjermani, ekonomia u rrit me 0,2% në tremujorin e tretë të vitit, krahasuar me tre muajt paraardhës. Kjo ishte më shumë se parashikimet e ekonomistëve, të cilët prisnin rritje prej 0,1%.
Megjithatë, çmimet e produkteve të importuara në Gjermani u rritën me 10,4% në shtator, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Papunësia mbeti në nivelin 6,4% në tetor.
Në Francë, ekonomia shënoi rënie prej 0,1% në tremujorin e tretë, ndërsa inflacioni, që mat rritjen e përgjithshme të çmimeve, arriti në 3,4% në tetor, niveli më i lartë që nga dhjetori 2023.
Në tregjet britanike, aksionet e bankës “NatWest” ranë me gati 9%, pasi fitimi i saj ra me 4,1% krahasuar me një vit më parë. Edhe bankat “Lloyds” dhe “Barclays” shënuan rënie.
Në të kundërt, aksionet e kompanisë farmaceutike “AstraZeneca” u rritën me 7%, pasi fitimi i saj në tremujorin e tretë ishte më i lartë se parashikimet. Edhe kompania e naftës “BP” shënoi rritje, pasi raportoi fitime më të larta se pritshmëritë.
Në Gjermani, aksionet e prodhuesit të veshjeve sportive “Puma” u rritën me gati 6%, ndërsa në Francë kompania farmaceutike “Sanofi” shënoi rritje prej 5%, pas rezultateve më të mira se parashikimet. /
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