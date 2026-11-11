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Bota

FOKUS – Von der Leyen: Bota ndodhet në një pikë kthese globale mes krizës klimatike dhe ndërprerjeve energjetike

· 3 min lexim
në një pikë kthese globale

ANTALIA, 11 nëntor /ATSH – AA/ – Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se bota është në një “pikë kthese globale” mes ndërprerjeve të furnizimit me energji dhe intensifikimit të sfidave klimatike.

“Në të njëjtën kohë që po shpaloset kriza klimatike, ndërprerja e furnizimeve me energji përmes Ngushticës së Hormuzit po trondit tregjet globale të energjisë”, tha von der Leyen në segmentin e nivelit të lartë të samitit të klimës COP31 të OKB-së në Antalya.

“Bota është dëshmitare e kostos së vazhdimit të status quo-së për klimën tonë dhe për sigurinë e energjisë, ne jemi në një pikë kthese globale”, tha ajo.

Duke përmendur përmbytjet shkatërruese në Nepal, thatësirat nga Sudani në Amerikën Qendrore dhe “një nga stinët më të këqija të zjarreve në histori” në Evropë, ajo tha se efektet klimatike po bëhen gjithnjë e më të dukshme.

“Raporti i fundit i Kombeve të Bashkuara është i qartë. Ne jemi në rrugën e duhur për të kapërcyer objektivin prej 1,5 gradë Celsius dhe çdo pjesë e një shkalle ka rëndësi. Pra, ne duhet t’i intensifikojmë përpjekjet dhe Evropa do të luajë rolin e saj,” tha ajo. Von der Leyen iu referua qëllimit të Marrëveshjes së Parisit për të kufizuar ngrohjen globale në 1,5 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale për të shmangur efektet më të rënda klimatike.

Von der Leyen përshkroi tri prioritete për BE-në: përmbushjen e angazhimeve për klimën, përshpejtimin e elektrifikimit dhe forcimin e partneriteteve ndërkombëtare.

Ajo tha se blloku është në rrugën e duhur për të reduktuar emetimet me më shumë se gjysmën deri në vitin 2030 dhe ka vendosur një kurs për një reduktim 90 për qind deri në vitin 2040, drejt neutralitetit klimatik deri në vitin 2050.

Duke mbështetur premtimin global të elektrifikimit “35 deri në 35” të prezantuar nga presidenca e COP31 e udhëhequr nga Turqia që synon të rrisë pjesën e energjisë elektrike në konsumin përfundimtar global të energjisë në 35 për qind deri në vitin 2035, ajo tha se më shumë se 70 për qind e energjisë elektrike të BE-së erdhi nga burime të pastra vitin e kaluar, ndërsa blloku synon të rrisë pjesën e energjisë elektrike në përdorimin përfundimtar të energjisë në 46 për qind deri në vitin 2040.

Ajo tha gjithashtu se BE-ja kontribuoi më shumë se 32 miliardë euro në financimin e klimës për vendet në zhvillim vitin e kaluar dhe ka mobilizuar mbi 300 miliardë euro në investime të qëndrueshme përmes iniciativës së saj Global Gateway.

“Shkenca është e qartë, ndikimet klimatike janë gjithnjë e më të qarta, por e ardhmja mbetet ende e jona për të vendosur”, tha ajo.

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