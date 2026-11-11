Spurs ngjiten në krye të renditjes së fuqisë së ESPN, Pistons bien në vendin e tetë
San Antonio Spurs janë ngjitur në vendin e parë të renditjes javore të fuqisë në NBA, të publikuar të mërkurën nga ESPN. Spurs, që një javë më parë renditeshin të pestët, e kanë nisur sezonin me bilanc 9-2 dhe luajnë të mërkurën në mbrëmje në Chicago, para se të presin Golden State Warriors të premten.
Los Angeles Lakers kanë bërë kërcimin më të madh në pesëshen e parë, nga vendi i shtatë në të dytin, me bilancin më të mirë në Perëndim, 10-2. Sipas ESPN, Lakers udhëhiqen nga fillimi historik i Luka Dončić, i cili ka mesatarisht 39.3 pikë, 7.8 kërcime dhe 7.7 asistime për ndeshje, ndërsa blerja më e mirë e tyre është shpallur qendra Walker Kessler.
Në vendin e tretë ngjiten Oklahoma City Thunder (8-3), nga vendi i dhjetë i javës së kaluar, ndërsa Philadelphia 76ers bien një vend, në të katërtin, me bilanc 9-3 — ESPN veçon Jaylen Brown, që shënoi 30 pikë në fitoren ndaj Detroitit dhe 29 ndaj Chicagos. Pesëshen e parë e mbyllin Boston Celtics (9-2), ku Paul George kishte vendosur që në ndeshjen e debutimit rekordin e klubit për pikë në një ndeshje të parë, me 38.
Për lexuesit në Michigan, lajmi më pak i mirë është rënia e Detroit Pistons: nga vendi i dytë javën e kaluar, Pistons tani renditen të tetët, me bilanc 7-3. ESPN e cilëson John Collins si blerjen më të mirë të Detroitit, duke veçuar 24 pikët dhe 10 kërcimet e tij në fitoren 122-111 ndaj Washingtonit, pasi trajneri J.B. Bickerstaff ndryshoi formacionin titullar. Pistons, që vazhdojnë pa Jalen Duren të dëmtuar, luajnë të enjten në Washington, pastaj në Miami të shtunën dhe në San Antonio më 17 nëntor.
Në pjesën tjetër të dhjetëshes së parë, Minnesota Timberwolves ngjiten në vendin e gjashtë (8-3), Houston Rockets bien nga kreu në vendin e shtatë (8-3), Golden State Warriors ngjiten në të nëntin (8-3), ndërsa New York Knicks bëjnë kërcimin më të madh, nga vendi i 17-të në të dhjetin, me bilanc 6-4.
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