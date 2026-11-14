“Zemra më thoshte shko”, Dion Kacuri shpjegon pse e la Zvicrën për Kosovën
Mesfushori 22-vjeçar Dion Kacuri ka rrëfyer në një podcast se e ndoqi zemrën kur zgjodhi Kosovën para Zvicrës dhe se kualiteti i Dardanëve është, sipas tij, në një nivel "brutal".
Mesfushori Dion Kacuri ka folur hapur për vendimin që e lidhi me Kosovën, një zgjedhje që, siç njofton Telegrafi, ai e mori me zemër dhe jo me llogari. Në një intervistë për podcastin “Story Times”, 22-vjeçari ka rrëfyer se thirrja nga Kosova e gjeti në një moment reflektimi dhe se përgjigjja e tij nuk erdhi menjëherë.
Kacuri ishte një nga risitë e Dardanëve në grumbullimet e shtatorit dhe tetorit, ndërsa debutimin si titullar e regjistroi në barazimin pa gola ndaj Izraelit. Që atëherë, emri i tij është përmendur shpesh, jo vetëm për paraqitjen në fushë, por edhe për rrugën që e solli te fanella e Kosovës.
Mesfushori thekson se shumëkush e ka keqkuptuar vendimin e tij. Ai thotë se kurrë nuk zgjodhi kundër Zvicrës, vendit ku u formua si futbollist dhe për të cilin luajti në të gjitha grupmoshat, përfshirë edhe ekipin U21. Për të, fanella e Zvicrës mbetet një nder i madh dhe ai shprehet shumë mirënjohës për gjithçka që i dha ajo rrugë.
Kur erdhi thirrja e trajnerit Franco Foda për Ligën e Kombeve, Kacuri nuk nxitoi. Ai ka treguar se mendoi ditë e natë dhe e diskutoi vendimin me të dashurën dhe me familjen. Sa herë që kthehej te kjo dilemë, përgjigjja ishte e njëjtë: zemra i thoshte të shkonte te Kosova. Lidhja e tij me vendin është e fortë dhe personale — shumë familjarë jetojnë aty, prindërit e tij janë lindur dhe rritur në Kosovë, ndërsa vetë ai e viziton vendin çdo vit.
“Zemra më thoshte shko”, është mesazhi që përmbledh rrëfimin e tij. Kacuri insiston se zgjedhja nuk ishte një vendim kundër Zvicrës, por një vendim në favor të Kosovës. Ai pranon se merr shumë mesazhe dhe komente për këtë temë, por duket i qetë me rrugën që ka ndjekur.
Në të njëjtën intervistë, mesfushori ka folur me entuziazëm edhe për nivelin e ekipit ku u bashkua. Ai e përshkruan Kosovën si një skuadër të madhe, me kualitet që, sipas tij, është “brutal” dhe që befasoi edhe atë vetë. Kacuri përmend Fisnik Asllanin, të cilin e vlerëson ndër më të mirët në Bundesligë sezonin e kaluar, si dhe Avdullahun dhe Hajdarin, që luajnë gjithashtu në kampionatin gjerman. Në listën e tij zë vend edhe Mërgim Vojvoda, i cili luajti te Como dhe tani është pjesë e Udineses.
Sipas Kacurit, kjo rritje e kualitetit po e bën gjithnjë e më të vështirë për kundërshtarët të luajnë kundër Kosovës. Ai e sheh këtë si një sinjal të qartë se ekipi po ndërtohet mbi një bazë të fortë dhe me lojtarë që po afirmohen në ligat më të forta të Evropës.
Mesfushori 22-vjeçar thotë se nuk është penduar për vendimin dhe e quan eksperiencën me Kosovën të shkëlqyer. Ai shpreson të ketë më shumë minuta në vazhdim dhe nuk e fsheh dëshirën për të qenë sërish pjesë e ekipit në ndeshjen e sotme ndaj Izraelit, ku mund të marrë një tjetër shans për të treguar veten.
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