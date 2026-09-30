Forumi rajonal kundër korrupsionit në Shkup: revizorët e Ballkanit Perëndimor diskutojnë parandalimin dhe prokurimet publike
Forumi rajonal për parandalimin e korrupsionit dhe vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit në Ballkanin Perëndimor mbahet sot dhe nesër në Shkup, në organizim të Entit Shtetëror të Revizionit, siç njofton MIA.
Në hapjen e forumit, siç është njoftuar, pritet të flasin kryerevizori shtetëror Maksim Acevski, ministrja e Financave Gordana Dimitrieska-Koçoska dhe nënkryetari i Kuvendit Antonijo Milloshoski.
Sipas raportimit të MIA-s, në ditën e parë të konferencës do të diskutohet për forcimin e integritetit dhe llogaridhënies, parandalimin e korrupsionit, rolin e institucioneve supreme të revizionit, vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit, si dhe për prokurimet publike si një fushë e rëndësishme për parandalimin e korrupsionit.
Në forum, siç njofton MIA, do të marrin pjesë përfaqësues të lartë të institucioneve supreme të revizionit të rajonit, të organeve antikorrupsion dhe të institucioneve të prokurimeve publike të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe përfaqësues të Bashkimit Europian, korpi diplomatik, organizata ndërkombëtare dhe partnerë të bashkëpunimit zhvillimor.
Milloshoski theksoi se shkëmbimi i përvojave mes vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të kontribuojë në njohjen më të mirë të rreziqeve të korrupsionit dhe në zbatimin konsekuent të rekomandimeve, në interes të qytetarëve.
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