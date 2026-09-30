Shpallen listat e brucave për konviktet studentore 2026/2027: të refuzuarit ankimojnë brenda 10 ditësh
Siç raporton Trn, listat e brucave për konviktet studentore 2026/2027 janë publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit; të refuzuarit mund të ankimojnë brenda 10 ditësh.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka publikuar rezultatet e konkursit për akomodimin e brucave në konviktet studentore për vitin akademik 2026/2027, njoftojnë mediat maqedonase.
Siç raporton portali Trn, listat janë publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë dhe përfshijnë konviktet studentore në pesë qytete të vendit. Sipas të njëjtit raportim, kandidatët që nuk janë pranuar kanë të drejtë të paraqesin ankesë brenda 10 ditësh nga shpallja e rezultateve.
Shpallja e listave për brucat pason publikimin më herët të listave përfundimtare për studentët e viteve të dyta e më lart. Për vitin akademik 2026/2027, në konviktet studentore të vendit ishin parashikuar gjithsej 3.498 vende, prej të cilave 699 u dedikohen studentëve që regjistrohen për herë të parë në fakultet.
Afati i fundit i njoftuar më parë për shpalljen e rezultateve të brucave ishte 30 shtatori, data e sotme, ndaj publikimi i tyre pritej me interes të madh nga mijëra studentë të vitit të parë.
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