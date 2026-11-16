Ukraina godet rafinerinë Ilsky në jug të Rusisë, dëmtohen tri njësi përpunimi
Forcat ukrainase goditën gjatë natës së 16 nëntorit rafinerinë e naftës Ilsky në Krasnodar Krai të Rusisë, duke dëmtuar tri njësi kryesore të përpunimit primar të naftës dhe kompleksin e prodhimit të benzinës, siç njofton The Kyiv Independent, duke iu referuar Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës.
Rafineria ndodhet rreth 500 kilometra larg territorit të kontrolluar nga Ukraina dhe është një nga më të mëdhatë në jug të Rusisë, me një kapacitet vjetor përpunimi prej rreth 6.6 milionë tonësh metrikë naftë. Sipas Shtabit të Përgjithshëm, ajo shërben si furnizues kyç me karburant për trupat ruse në vijën e frontit dhe në Krimenë e pushtuar, falë rrugës më të shkurtër të furnizimit.
Shkalla e plotë e dëmit të shkaktuar nga goditja ende po vlerësohet, por autoritetet ukrainase konfirmojnë se dëmet kanë prekur zemrën e procesit të përpunimit të rafinerisë, përfshirë kompleksin ku prodhohet benzina.
Ilsky nuk është shënjestruar për herë të parë. Më 26 shtator, një goditje e mëparshme shkaktoi zjarr në rafineri, ndërsa deri në qershor 2026 ajo ishte goditur të paktën 16 herë që nga fillimi i pushtimit rus në shkallë të plotë. Rafineria u shënjestrua edhe më 8 gusht dhe më 10 korrik të këtij viti.
Goditja e fundit vjen në kuadër të fushatës së intensifikuar të Ukrainës kundër infrastrukturës ruse të rafinimit të naftës. Presidenti Volodymyr Zelensky tha më 15 nëntor se sulmet ukrainase kanë «neutralizuar» mbi 55% të kapacitetit rus të rafinimit. Ndër shënjestrat e fundit të kësaj fushate janë rafineritë në Saratov, Kirishi, Omsk, Volgograd dhe Nizhnekamsk.
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