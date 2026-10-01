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Mëngjesi

Frittata italiane me patate dhe parmixhan — omleta klasike e kuzhinës italiane

Frittata me patate dhe parmixhan është një nga pjatat më të thjeshta dhe më të dashura të kuzhinës italiane — një omletë e trashë, e shijshme dhe e artë, e përgatitur me pak përbërës, e përsosur për mëngjes, drekë apo darkë të lehtë.

· 2 min lexim

Frittata është omleta klasike italiane, një pjatë me bazë veze që, sipas traditës së kuzhinës italiane, pasurohet me perime, djathëra apo mishra — emri i saj rrjedh nga fjala “friggere”, që do të thotë “të skuqësh”. Versioni me patate është ndër më të popullarizuarit: patatet e skuqura në vaj ulliri japin butësi dhe shije, ndërsa parmixhani i grirë i jep thellësi. Është një recetë ekonomike dhe e shpejtë, që shërbehet e ngrohtë apo në temperaturë ambienti.

PËRBËRËSIT (për 4 persona)

  • 6 vezë të mëdha
  • 500 g patate
  • 60 g parmixhan i grirë (Parmigiano Reggiano)
  • 1 qepë e vogël (opsionale)
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Majdanoz i freskët i copëtuar (për servirje)

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Qëroni patatet dhe prijini në feta të holla (rreth 2–3 mm).
  2. Ngrohni vajin e ullirit në një tigan të madh që nuk ngjit. Skuqni fetat e patateve (dhe qepën e prerë hollë, nëse e përdorni) në zjarr mesatar për rreth 10 minuta, duke i trazuar herë pas here, derisa të zbuten dhe të marrin pak ngjyrë të artë. Kriposini lehtë.
  3. Në një tas të madh rrihni vezët me parmixhanin e grirë, kripën dhe piperin.
  4. Hidhni përzierjen e vezëve mbi patatet në tigan dhe shpërndajeni në mënyrë të barabartë. Uleni zjarrin dhe gatuani 5–7 minuta, derisa fundi të ngurtësohet por sipërfaqja të mbetet pak e lëngshme.
  5. Vendoseni tiganin nën grill të nxehtë (broiler) ose në furrë të parangrohur në 200°C për 3–4 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
  6. Lëreni të pushojë 2–3 minuta, priteni në feta trekëndore dhe shërbejeni të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, të spërkatur me majdanoz të freskët.

Koha e përgatitjes: 10 minuta | Koha e gatimit: 20 minuta | Gjithsej: rreth 30 minuta | Porcionet: 4

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