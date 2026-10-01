Frittata italiane me patate dhe parmixhan — omleta klasike e kuzhinës italiane
Frittata me patate dhe parmixhan është një nga pjatat më të thjeshta dhe më të dashura të kuzhinës italiane — një omletë e trashë, e shijshme dhe e artë, e përgatitur me pak përbërës, e përsosur për mëngjes, drekë apo darkë të lehtë.
Frittata është omleta klasike italiane, një pjatë me bazë veze që, sipas traditës së kuzhinës italiane, pasurohet me perime, djathëra apo mishra — emri i saj rrjedh nga fjala “friggere”, që do të thotë “të skuqësh”. Versioni me patate është ndër më të popullarizuarit: patatet e skuqura në vaj ulliri japin butësi dhe shije, ndërsa parmixhani i grirë i jep thellësi. Është një recetë ekonomike dhe e shpejtë, që shërbehet e ngrohtë apo në temperaturë ambienti.
PËRBËRËSIT (për 4 persona)
- 6 vezë të mëdha
- 500 g patate
- 60 g parmixhan i grirë (Parmigiano Reggiano)
- 1 qepë e vogël (opsionale)
- 3 lugë gjelle vaj ulliri
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Majdanoz i freskët i copëtuar (për servirje)
HAPAT E PËRGATITJES
- Qëroni patatet dhe prijini në feta të holla (rreth 2–3 mm).
- Ngrohni vajin e ullirit në një tigan të madh që nuk ngjit. Skuqni fetat e patateve (dhe qepën e prerë hollë, nëse e përdorni) në zjarr mesatar për rreth 10 minuta, duke i trazuar herë pas here, derisa të zbuten dhe të marrin pak ngjyrë të artë. Kriposini lehtë.
- Në një tas të madh rrihni vezët me parmixhanin e grirë, kripën dhe piperin.
- Hidhni përzierjen e vezëve mbi patatet në tigan dhe shpërndajeni në mënyrë të barabartë. Uleni zjarrin dhe gatuani 5–7 minuta, derisa fundi të ngurtësohet por sipërfaqja të mbetet pak e lëngshme.
- Vendoseni tiganin nën grill të nxehtë (broiler) ose në furrë të parangrohur në 200°C për 3–4 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
- Lëreni të pushojë 2–3 minuta, priteni në feta trekëndore dhe shërbejeni të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, të spërkatur me majdanoz të freskët.
Koha e përgatitjes: 10 minuta | Koha e gatimit: 20 minuta | Gjithsej: rreth 30 minuta | Porcionet: 4
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