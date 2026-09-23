Ftohje e menjëhershme në Maqedoninë e Veriut: pritet ngrica e parë në male dhe vendet e larta
Mëngjesi i së mërkurës ishte i kthjellët dhe i ftohtë ndjeshëm, ndërsa në male dhe vendet e larta pritet ngrica e parë e vjeshtës.
Maqedonia e Veriut është goditur nga një ftohje e menjëhershme dhe e theksuar e motit. Mëngjesi i së mërkurës, 23 shtator, ishte i kthjellët, por i ftohtë ndjeshëm, me temperatura dukshëm nën mesataren e zakonshme për këtë periudhë të vitit.
Sinoptikanët paralajmërojnë se në malet dhe në vendbanimet në lartësi më të mëdha pritet ngrica e parë e vjeshtës, duke shënuar kështu hyrjen e motit tipik vjeshtor në zonat e larta të vendit.
Banorëve të zonave malore u rekomandohet kujdes i shtuar gjatë orëve të para të mëngjesit, kur temperaturat zbresin në nivelet më të ulëta dhe ngrica mund të krijojë vështirësi në qarkullim.
Burimi: Biznis Vesti
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