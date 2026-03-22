23 Mar 2026
Garë kokë më kokë në Slloveni, “Lëvizja për Liri” prin me 29.9%, ndjek partia pro-Trump

Partia Liberale e kryeministrit në largim, Robert Golob, ka marrë një kryesim të ngushtë në zgjedhjet e sotme parlamentare në Slloveni. Sipas sondazheve të para pas daljes nga qendrat e votimit (exit poll), forca e tij politike ka arritur të tejkalojë partinë konservatore të ish-kryeministrit Janez Jansa, i njohur për qëndrimet e tij pro-Trump.

Të dhënat paraprake të publikuara nga sondazhi i kryer për llogari të televizionit privat Pop TV, tregojnë se “Lëvizja për Liri” (GS) e drejtuar nga Golob ka siguruar 29.9% të votave.

Nga ana tjetër, rivali i tij kryesor, Partia Demokratike Sllovene (SDS) e drejtuar nga Jansa, renditet e dyta me një diferencë mjaft të ngushtë, duke mbledhur 27.5% të preferencave të qytetarëve.

Këto shifra tregojnë për një garë të ashpër politike mes dy blloqeve, ndërkohë që pritet numërimi zyrtar i votave për të përcaktuar përfundimisht shpërndarjen e mandateve dhe mundësitë për formimin e qeverisë së re.

 

