EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
BTC $74,989 ▲ +1.53% ETH $2,369 ▲ +2.38% XRP $1.3960 ▲ +2.59% SOL $85.1500 ▲ +2.06%
16 Apr 2026
Europa

Gjermania dhe Britania paralajmërojnë: Konflikti në Lindjen e Mesme favorizon “arkën e luftës” së Rusisë

· 3 min lexim

Gjatë një takimi të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës (UDCG) në Berlin, krerët e mbrojtjes të Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe lëshuan një paralajmërim të fortë: vëmendja globale ndaj tensioneve në Iran dhe Ngushticën e Hormuzit po shërben si një shpërqendrim i rrezikshëm nga agresioni rus në Ukrainë.

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, deklaroi se destabilizimi i Gjirit Persik po ndihmon drejtpërdrejt financimin e pushtimit rus.

“Rusia përfiton nga zhvillimet aktuale në Lindjen e Mesme. Rritja e çmimit të naftës po derdh para në arkat e luftës të Putinit”, u shpreh Pistorius, duke shtuar se Moska po i përdor këto fitime për të financuar sulmet kundër popullit ukrainas.

Pistorius nënvizoi se deeskalimi në Ngushticën e Hormuzit është një interes themelor, por aktualisht nuk ka shenja për një zgjidhje të shpejtë, çka e bën jetike që aleatët të mos “lëkunden” në mbështetjen për Kievin.

Paketa të reja ndihme, raketa dhe dronë

Pavarësisht krizave paralele, Berlini dhe Londra konfirmuan angazhime të reja strategjike. Gjermania do të dërgojë qindra raketa të drejtuara Patriot përgjatë katër viteve të ardhshme dhe lëshues shtesë për sistemet IRIS-T.

Sekretari i Mbrojtjes së Britanisë së Madhe, John Healey, njoftoi planin për dërgimin e rreth 120,000 dronëve në Ukrainë, duke vënë në dukje se kjo teknologji po përcakton fatin e luftës.

Ukraina si eksportuese e përvojës ushtarake

Një element i ri që doli nga takimi ishte vlerësimi për ndihmën që Ukraina po u jep shteteve të Gjirit. Pas katër vitesh përballje me dronët kamikazë iranianë të stilit Shahed, Kievi po ndan ekspertizën e tij për mbrojtjen ajrore me partnerët në Lindjen e Mesme. Sekretari britanik Healey vlerësoi Ukrainën për këtë kontribut, duke cituar ministrin ukrainas Fedorov se vetëm në 24 orët e fundit, Rusia kishte lëshuar 1,000 dronë në drejtim të Ukrainës.

Shpresat te ndryshimet politike në Hungari

Një pikë kthese në nivel evropian pritet të jetë zhbllokimi i ndihmës financiare të BE-së. Pistorius shprehu optimizëm se pas zgjedhjeve në Hungari dhe fitores së Péter Magyar, bllokada ndaj paketës së kredisë prej 90 miliardë eurosh do të hiqet së shpejti. Këto fonde do t’i mundësonin Ukrainës sigurimin e pajisjeve në mënyrë të qëndrueshme dhe rindërtimin e infrastrukturës së shkatërruar.

Në takim, ku mori pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u ritheksua se partneriteti me Ukrainën është shndërruar nga një mbështetje thjesht ushtarake në një “partneritet strategjik të besueshëm” që i shërben sigurisë globale.

