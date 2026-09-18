🌤️
Tiranë 28°C · Kryesisht kthjellët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 95.38 ▼1.9%
ARI 4,435 ▲0.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $78,377 ▲ +2.2% ETH $2,519 ▲ +2.93% XRP $1.3378 ▲ +2.38% SOL $106.3100 ▲ +5.68%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 95.38 ▼1.9 % ARI 4,435 ▲0.8 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 95.38 ▼1.9 % ARI 4,435 ▲0.8 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Gogu: Rishikim i Kodit të Procedurës Penale për masat e sigurimit! Rekomandimet e Këshillit të Evropës po kthehen në refo Vendimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së, protestë gjithëpopullore sot në Prishtinë Ndeshjet e UEFA Nations League, Kombëtarja nis përgatitjet! Tekniku Maran shpall nesër listën e të grumbulluarve! Vetëm pak orë pas miratimit në Kuvend, Begaj dekreton ligjin për formulën e re të pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve! “Gazo shiko hallin tënd, u martove apo jo?!”- Zegjineja debat me Bardhin pas mesnate në Kuvend! Deputeti: A t’u martua d
Menu
Politika

“Gazo shiko hallin tënd, u martove apo jo?!”- Zegjineja debat me Bardhin pas mesnate në Kuvend! Deputeti: A t’u martua d

· 2 min lexim
A t’u martua d

Debat i tensionuar dhe replika me tone të ashpra u dëgjuan në Kuvendin e Shqipërisë mes kreut të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, dhe deputetes së Partisë Socialiste, Zegjine Çaushi.

Gjatë fjalës së tij, Bardhi iu drejtua deputetes duke i përmendur dajën e saj, i cili u vu në pranga pas akuzave nga ish-bashkëjetuesja për dhunë dhe plagosjen e babait të saj me mjet prerës (drapër).

Nga ana e saj, deputetja Çaushi kërkoi të replikonte ndaj akuzave, duke iu përgjigjur “Ti duhet të shohësh hallin tënd Gazo, a u martove vetë apo jo?”

Pjesë nga debati në Kuvend:

Bardhi-Çaushit: A t’u martua daja ty? A t’u martua? Mbaj vendin aty se po flas unë. Këtë copën tjetër do ia jap atij. Naftën do ta sjellë një mik tjetër timin dhe do e marrë ai, gazin ai tjetri. Ky është shteti që ke ndërtuar ti. S’ke asnjë lidhje me ligjin.

Peleshi: Këtu mbyllen diskutimet.

Çaushi kërkon replikë.

Peleshi: Përgjigje në orën 01:30 të mëngjesit, të lutem!

Çaushi: Ti duhet të shohësh hallin tënd Gazo, a u martove vetë apo jo? Zgjedhjet në Fier fitohen kur vjen një drejtues politik si puna jote. Të vijë një njeri mjeran si ty, që ha qofte dhe pi xhin, pa shkelur në asnjë derë, jo që fitohen zgjedhjet, por fitohen më bindshëm se kësaj here.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu